کشتار مردم با مشارکت گردانهای قذافی و اوباش/ بنغازی سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره اعلام کرد : نیروهای موسوم به "گردانهای قذافی" به سوی مردم در" بنغازی" مهمترین شهر بحرانی لیبی آتش گشودند.

این شبکه همچنین گزارش داد : برخی از نیروهای امنیتی در بنغازی به صفوف مردم پیوسته اند و مقامات لیبی برای حمله به تظاهرات کنندگان به خارجی های مقیم این کشور روی آورده اند.

الجزیره همچنین در خبری فوری به نقل از شاهدان از کشته شدن تعداد زیادی از مردم معترض در شهر بنغازی در تیراندازی نیروهای امنیتی و عوامل رژیم قذافی خبر دادند.

این درحالی است که قبلا برخی از شاهدان عینی از سقوط" بنغازی" سومین شهر بزرگ لیبی و برخی شهرهای شرقی این کشور به دست معترضان خبر داده بودند. به گزارش این شاهدان همه مراکز پلیس در بنغازی به آتش کشیده شده است و مرکز امنیتی شهر "درنه" نیز سوزانده شده است.

همچنین منابع خبری اعلام کردند : واحدهایی از نیروهای امنیتی در شرق لیبی ضمن خوداری از گشودن آتش به سوی معترضین به آنها در مقابله با اوباش کمک کرده اند.

از سوی دیگر جنبش موسوم به "نوه های عمر مختار" از مردم لیبی خواست که تابوی ترس را بشکنند و با الهام گیری از ملتهای تونس و مصر تا تحقق اهدافشان برای تغییر نظام ستمگر به تظاهرات و تحصنهای خود ادامه دهند.

جنبش موسوم به "حرکت برای تغییر" نیز اعلام کرد: ملتهای عربی بیدار شده اند آنها فهمیده اند که اگر مردم اراده کنند توان هر کاری را دارند.

در همین راستا "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا از حوادث لیبی ابراز نگرانی کرده است و فرانسه به اتباع خود اعلام کرد که برای حفظ جان در مکانهایی که تظاهرات در آنها برگزار می شد حضور نداشته باشند.