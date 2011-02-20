خیزشهای مردمی در شمال آفریقا بر اساس ضدیت با رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مجتبی فردوسی‌پور در دومین جلسه هم اندیشی فعالان بین المللی استان قم با موضوع بررسی تحولات اخیر خاورمیانه، به تشریح تحولات حوزه شمال آفریقا و وضعیت مصر و نوع دیدگاه محور آمریکایی صهیونیستی به این تحولات پرداخت.



وی ادامه داد: در حال حاضر دو تحول اساسی در منطقه شمال آفریقا را شاهد هستیم که در نگاه اول گفته می‌شود این‌ها ناشی از بحرانهای اجتماعی و فقر در این کشورهاست اما باید به این نکته توجه داشت که محور اصلی این تحولات، بحث بیداری اسلامی و نوع خیزش متناسب با ضدیت با نظام سلطه و رژیم صهیونیستی است.



فردوسی‌پور گفت: درباره تحولات اخیر، موضع وزارت خارجه بیانات رهبری در خطبه‌های نمازجمعه است که بر اساس فرمایشات ایشان، این تحولات، جنگ اراده‌هاست و هر اراده‌ای قوی باشد در صحنه می‌ماند.



فردوسی‌پور با اشاره به انعقاد قرارداد کمپ دیوید پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی تا سال 79 برای اعراب اهمیتی قائل نبودند اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ترسیدند و احساس کردند که در اینجا باید اعراب را مهم تلقی کرد، به همین خاطر قرارداد کمپ دیوید را منعقد کردند.



وی هدف از انعقاد این قرارداد را بستن کمربند امنیتی بر اطراف رژیم صهیونیستی عنوان کرد و گفت: بر اساس این قرارداد کمپ دیوید، هرچند صحرای سینا باز پس گرفته شد ولی با رژیم صهیونیستی توافق شد تا در منطقه سینا، دولت مصر فقط مالکیت سینا و نه حاکمیت آن برخوردار باشد به گونه‌ای که مصر فقط می‌تواند تعداد 650 تا 700 نفر از نیروهای نظامی خود را در این منطقه مستقر کند.



مسئول بخش خاورمیانه وزارت امور خارجه افزود: بر اساس کمپ دیوید ماهیت و هویت ارتش مصر را با وجود افتخارات تاریخی آن در نزاع با رژیم صهیونیستی از آن خلع کرد.



وی گفت: دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی و آمریکا عمر سلیمان را در سایه مخفی کردند تا ساختار را مدیریت کنند و سوار بر موج شوند و مصر را به مدل تبدیل کنند.