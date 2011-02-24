برترین های جشنواره علمی- پژوهشی منطقه 10 دانشگاه آزاد مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس شورای پژوهش و فناوری منطقه 10 دانشگاه آزاد کشور پیش از ظهر پنجشنبه در نشست این شورا در علی آباد، هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی ، ترویج و گسترش فرهنگ خلاقیت و نوآوری و ایجاد انگیزه در پژوهشگران و فرهیختگان عنوان کرد.

وی افزود: حضور شایسته در این جشنواره می تواند تجلی ظرفیتها و توانمندی های علمی و فناوری واحدهای دانشگاهی منطقه 10 باشد.

ایرانبخش در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این مطلب که در جشنواره فرهیختگان برترین های پژوهشی دانشگاه دربخش های اصلی شامل طرح برون دانشگاهی، مرکز تحقیقاتی، طرح پژوهشی درون دانشگاهی، کتاب، اختراع و نوآوری،مجله علمی، مقاله و مرکز رشد انتخاب و معرفی خواهند شد، تشکیل کمیته های ارزیابی با حضور دبیر محترم منطقه 10، رئیس شورای پژوهش و فناوری منطقه، رئیس واحد گرمسار و کلیه معاونین پژوهش وفناوری منطقه ده را بخش اصلی جلسه اعلام کرد.

وی افزود: اعضاء کمیته های ارزیابی با بررسی مدارک شرکت کنندگان مطابق فرم های درج شده در شیوه نامه ارزیابی امتیازات مربوط به هر محور پژوهشی را محاسبه و برترین ها را مشخص خواهند کرد.

گفتنی است پس از بررسی های بعمل آمده برترین ها در بخش Ict واحد علی آبادکتول،در بخش کتاب به ترتیب واحد علی اباد کتول با عنوان "راهنمای طراحی مدارهای تقویت کننده عملیاتی"، واحد گرمسار با عنوان "کنترل زیستی انگل ها "، واحد دامغان با عنوان "مایکوتوکسین ها در میوه ها و سبزی ها"، واحد گرمسار با عنوان "شرح منظومه فی علم النحو السیر عین فدالی" و واحد علی آباد کتول با "عنوان رویکردی کاربردی به تولید علم"، برتر شدند.



در بخش اختراع و نوآوری به ترتیب واحد علی آباد کتول با اختراع " پمپ وریدی توسعه یافته با مواد هوشمند، واحد گرگان با اختراع " دستگاه پوست کن درخت، واحد شاهرود با اختراع "سنتزفیبرهای کربنی به روش cvd "، برتر شدند.

در بخش طرح های پژوهشی درون دانشگاهی به ترتیب واحد گرمساربا طرح " بررسی توانایی سه جدائی بومی " ،واحد شاهرود با عنوان " سنتز نانو لوله های کربنی " ، واحدگرگان با طرح"بررسی اثرات " ، واحد سمنان با طرح "بررسی وابستگی " و واحد گرگان با طرح "اولویت بندی و آسیب ها " معرفی شدند.



در بخش مجلات به ترتیب واحدهای گرمسار در گروههای آموزشی علوم پایه ،دامپزشکی و علوم انسانی، شاهرود در گروه آموزشی فنی و مهندسی و آزادشهر در گروه کشاورزی ، در بخش مقالات به ترتیب مقاله پیام سلطانی از واحد سمنان، مازیار احمدی و گل سفیدی از واحد گرگان، عبدالناصر اترکچالی از واحد گرگان، علی اصغر بیانی ازواحدآزادشهر و اعظم جحازی از واحدگرگان برتر شدند.



در بخش مرکز رشد و فناوری واحد سمنان با عنوان اقماری شماره 2، در بخش مرکز تحقیقاتی و پژوهشی واحدهای گرمسار با مرکز تحقیقات نمک و واحد گرگان با مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و دو طرح برون دانشگاهی با عناوین نقش آب و هوا در کاهش حوادث ترافیکی ( واژگونی ) در استان سمنان و ارزیابی عملکرد هیدرولیکی و بهره برداری سازه های اندازه گیری جریان در آبگیرهای شبکه آبیاری و زهکشی درجه سوم دشت گرمسار بعنوان برترین طرح های برون دانشگاهی معرفی شدند.