به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری ظهر پنجشنبه در هفتمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین با علمای بلاد که در سالن قدس مدرسه عالی امام خمینی(ره) در حال برگزاری است خطاب به علمای بلاد گفت: بسنده کردن به کارهای محدود استانی و شهرستانی راه به جایی نمی‌برد و امروز باید با مرکز تشیع عش آل محمد(ص) و حوزه علمیه قم ارتباط برقرار کرد.



وی ادامه داد: حتی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نباید به این همایشها بسنده کند و باید حرکت پرشتاب‌تری داشته باشد.



امام جمعه قم مردم را سرمایه‌های نظام و روحانیت دانست و تاکید کرد: تمامی خیزشها و تاثیرگذاری‌ها و نقش آفرینی‌ها با حضور مردم شکل می‌گیرد و روحانیت نباید دچار گسست با مردم شود.



دبیر هفتمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین با علمای بلاد تاکید کرد: باید هر کدام از ما مشغول به کاری شویم و ماموریتی را به سرانجام برسانیم.



رابطه حوزه با نظام را تبیین کنیم



حسینی بوشهری گفت: باید رابطه حوزه با نظام را تبیین کنیم و آن گونه که مقام معظم رهبری فرمودند حوزه در عین حال که حامی نظام است باید ناصح نظام باشد.



وی با طرح سئوالاتی از قبیل اینکه روحانیت برای جهان اسلام چه اندیشه‌ای کرده است؟ اخلاق حوزه آیا نباید تکامل پیدا کند؟ چه علومی برای حوزه در اولویت قرار گیرد؟ گفت: نگرانی برای اخلاق و تهذیب حوزه‌های علمیه نگرانی جدی است.

به قههرارفتن در شان روحانیت نیست



معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه باید بایسته‌های حوزه را رصد و راهکارهای درست را با همفکری و کمک همدیگر ایجاد کنیم، تصریح کرد: ایستابودن و به قهقرارفتن در شان روحانیت نیست، بلکه روحانیت و حوزه‌های علمیه باید همیشه پویا باشند.



حسینی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هجمه سنگین دنیای امروز علیه مسلمانان اظهار داشت: دشمنان نهضتها را سرکوب می‌کنند و مسلمانان را به مسلخ می‌برند، کشورهای اسلامی را اشغال می‌کنند و روز به روز دامنه فحشا و تهاجم فرهنگی را در ابعاد مختلف شناختها و باورها و ارزشها و رفتارها گسترش می‌دهند.



وی ادامه داد: آنها حتی از تحصیلکرده‌های حوزه‌های علمیه ناامید نیستند و در این شرایط وظیفه و رسالت حوزویان بسیار سنگین و سترگ است.



دبیر هفتمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین با علمای بلاد گفت: دشمنان از دین و دینداری چهره‌ای ناخوشایند و با برچسب تروریست به دنیا معرفی کردند و روحانی ارزشمدار را ضد ارزش انسانی معرفی می‌کنند، بنابراین امروز رسالت روحانیون چند برابر گذشته است،به خاطر اینکه دشمنان تا دیروز روحانیت را نمی‌شناختند و امروز زمانی که مقام معظم رهبری برای مردم مصر در خطبه‌های نماز جمعه آن هم به زبان عربی پیام می‌دهند و مصری‌ها مصمم می‌شوند که انقلابشان را به ثمر برسانند، دشمنان به تاثیرگذاری روحانیت پی برده‌اند.