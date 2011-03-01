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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۲۷

اسامی برگزیدگان پنجمین جشنواره شعر فجر اعلام شد

اسامی برگزیدگان پنجمین جشنواره شعر فجر اعلام شد

هیئت داوران جشنواره بین‌المللی شعر فجر برگزیدگان پنجمین دوره این جشنواره را اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، از مجموع  40 هزار اثر رسیده از 1289 شاعر کشور به دبیرخانه دائمی جشنواره شعر فجر و پس از اتمام مراحل داوری، 13 نفر حائز رتبه برتر در بخشهای چهارگانه جشنواره شناخته شدند.

در بخش کلاسیک هیئت داوران اثری را حائز رتبه اول ندانستند و مریم آریان قره بلاغ (از استان البرز شهر کرج ) و محمدجواد شاهمرادی (آسمان) ( از استان تهران شهر تهران ) را مشترکاً حائز رتبه دوم شناختند.
 
مقام سوم در این بخش نیز به امیرحسین نیکزاد (از استان البرز شهر کرج ) رسید.
 
همچنین در بخش سپید و نیمایی هیئت داوران اثری را حائز رتبه اول ندانست و علی هوشمند (از استان بوشهر شهر بوشهر) را به عنوان نفر دوم و مجید نظافت یزدی ( از استان خراسان رضوی شهر مشهد ) و  صدیقه مراد زاده (از استان تهران شهر ورامین ) را مشترکاً به عنوان نفر سوم اعلام کردند.
 
در بخش کودک و نوجوان بابک نیک طلب ( از استان تهران شهر تهران ) نفر اول، عصمت ( مریم) اسلامی ( از استان تهران شهر تهران) نفر دوم و حسین تولایی ( از استان تهران شهر تهران ) به عنوان نفر سوم شناخته شدند.
 
در بخش ترانه و تصنیف نیز که برای نخستین بار به جشنواره اضافه شده است از چهار تن از شاعران تقدیر به عمل آمد که عبارتند از سامیه سلیمی ( از استان هرمزگان شهر بندرعباس )، سید حسین متولیان، اسماعیل فرزانه و  مهدی ایوبی ( از استان تهران شهر تهران ).
کد مطلب 1264219

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