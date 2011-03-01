اسامی برگزیدگان پنجمین جشنواره شعر فجر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، از مجموع 40 هزار اثر رسیده از 1289 شاعر کشور به دبیرخانه دائمی جشنواره شعر فجر و پس از اتمام مراحل داوری، 13 نفر حائز رتبه برتر در بخشهای چهارگانه جشنواره شناخته شدند.

در بخش کلاسیک هیئت داوران اثری را حائز رتبه اول ندانستند و مریم آریان قره بلاغ (از استان البرز شهر کرج ) و محمدجواد شاهمرادی (آسمان) ( از استان تهران شهر تهران ) را مشترکاً حائز رتبه دوم شناختند.

مقام سوم در این بخش نیز به امیرحسین نیکزاد (از استان البرز شهر کرج ) رسید.

همچنین در بخش سپید و نیمایی هیئت داوران اثری را حائز رتبه اول ندانست و علی هوشمند (از استان بوشهر شهر بوشهر) را به عنوان نفر دوم و مجید نظافت یزدی ( از استان خراسان رضوی شهر مشهد ) و صدیقه مراد زاده (از استان تهران شهر ورامین ) را مشترکاً به عنوان نفر سوم اعلام کردند.

در بخش کودک و نوجوان بابک نیک طلب ( از استان تهران شهر تهران ) نفر اول، عصمت ( مریم) اسلامی ( از استان تهران شهر تهران) نفر دوم و حسین تولایی ( از استان تهران شهر تهران ) به عنوان نفر سوم شناخته شدند.

در بخش ترانه و تصنیف نیز که برای نخستین بار به جشنواره اضافه شده است از چهار تن از شاعران تقدیر به عمل آمد که عبارتند از سامیه سلیمی ( از استان هرمزگان شهر بندرعباس )، سید حسین متولیان، اسماعیل فرزانه و مهدی ایوبی ( از استان تهران شهر تهران ).