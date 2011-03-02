155 مددجوی صعب العلاج در گلستان نیازمند حامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گران، محمد کاظمی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: طرح حامی یابی برای بیماران صعب العلاج تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان گلستان اجرا شد.

وی اظهار داشت: برای مددجویانی که دچار بیماری صعب العلاجی چون لوپوس، پسوریازیس، سوختگیهای شدید، کولیتهای شدید وکم خونی ها می باشند جهت کمک در هزینه های درمانی آنان حامیابی می شود.

وی گفت: همکاران بخش درمان، مددجویانی را که دچار بیماریهایی چون بیماریهای خونی، آسم های شدید احتقان و برونشیت های مزمن، انواع سرطانها و بدخیمی، بیماریهای سیستم ایمنی، بیماریهای عفونی، بیماریهای چشم و اختلالات عصبی و.... هستند را شناسایی کرده و برای تامین بخشی از هزینه های درمانی این بیماران حامی یابی می کنند.

کاظمی اظهار داشت: اجرای این طرح نیازمند همیاری همکاران امدادی و مردم عزیز گلستان می باشد و امیدواریم با این کار گامی در جهت کم شدن مشکلات این بیماران نیازمند برداریم.



124 هزار گلستانی تحت پوشش امداد هستند.