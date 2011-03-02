به گزارش خبرنگار مهر در قم، نماینده ولی فقیه در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور قبل از ظهر چهارشنبه در نشستی پیرامون برگزاری «همایش خاستگاه دینی بیانات مقام معظم رهبری در حوزه منابع طبیعی» در گفتگو با خبرنگاران بر تبیین نگاه دین اسلام در مورد منابع طبیعی تأکید کرد و اظهار داشت: ما معتقدیم دین اسلام دینی کامل و بین المللی است و متعلق به منطقه‌ای خاص نیست پس باید در زمینه‌های مختلف و برای همه حرفی برای گفتن داشته باشد.



حجت الاسلام عباس خاک تصریح کرد: وقتی دینی کامل و آخرین دین است و خدواند هم خواسته مردم بهترین، زیبا‌ترین و با طراوت‌ترین زندگی را داشته باشند پس باید در زمینه معضلات و چالش‌های بشر هم حرفی برای بیان داشته باشد و امروز نیز بزرگ‌ترین چالش در سراسر جهان که اندیشمندان و حوزویان زیادی هم صد‌ها کتاب و مقاله در این مورد تدوین کرده‌اند چالش حفظ محیط زیست و منابع طبیعی است.



وجود هزار آیه و 10 هزار روایت در مورد منابع طبیعی و محیط زیست



وی در ادامه با اشاره به اینکه در قرآن هزار آیه و در روایات 10 هزار روایت در مورد منابع طبیعی و محیط زیست آمده است، خاطر نشان کرد: ما باید عقاید دین را به همه عالم منتقل کنیم و باید بگوئیم اسلام برای این چالش و معضل بزرگ زیست محیطی چه راهکارهایی دارد و در این مورد تبیین دیدگاه‌های مقام معظم رهبری که یکی از شخصیت‌های برجسته و اثرگذار هستند و در این خصوص گفتار دقیق و روشنی دارند بسیار راه گشا خواهد بود.



خاک در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص برگزاری «همایش ملی خاستگاه دینی بیانات مقام معظم رهبری در حوزه منابع طبیعی» اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش تبیین نگاه دین و نگاه دینی مقام معظم رهبری در حوزه منابع طبیعی است که با حضور علی سلاجقه، معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، آیت الله عالمی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و دیگران مدیران ارشد کشور و استان قم و جمعی از دانشگاهیان و حوزویان برگزار می‌شود.



ارسال 27 مقاله به دبیرخانه همایش



وی ولایت و منابع طبیعی، اهمیت منابع طبیعی در بیانات مقام معظم رهبری و فرهنگ دینی، فرهنگ و منابع طبیعی در بیانات مقام معظم رهبری و منابع دینی، بهره وری و منابع طبیعی در بیانات مقام معظم رهبری و فرهنگ دینی، عناصر منابع طبیعی در بیانات مقام معظم رهبری و فرهنگ دینی را از جمله محورهای کلی فراخوان مقالات به این همایش عنوان کرد و افزود: در این خصوص 27 مقاله به دبیرخانه این همایش رسیده است که در پایان از سه مقاله بر‌تر تقدیر خواهد شد.



ارسال یک مقاله از کشور هند با وجود اعلام فراخوان ملی



نماینده ولی فقیه در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور خاطر نشان کرد: با وجودی که این فراخوان در سطح ملی اعلام شده بود اما یک مقاله بین المللی و از کشور هند و از دکتر علی حیدر به دبیرخانه همایش ارسال شده که به دلیل جامعیت جزء مقالات بر‌تر قرار گرفت.



وی همچنین در خصوص زمان و مکان برگزاری «همایش خاستگاه دینی بیانات مقام معظم رهبری در حوزه منابع طبیعی» بیان داشت: این همایش صبح فردا مصادف با پنج شنبه دوازدهم اسفندماه در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار می‌شود.



