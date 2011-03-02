درخشش دو فیلم کوتاه انیمیشن در حوزه هنری مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، در جشنواره بین المللی فیلم 100 دو فیلم کوتاه تولید شده در حوزه هنری استان مازندران به جشنواره بین المللی فیلم 100 راه یافت.

مهدی معصومی گرجی، مسئول واحد هنر های تصویری حوزه هنی مازندران گفت: فیلم کوتاه " سه صحنه جلوتر" به کارگردانی فاطمه بابایی برای بخش مسابقه انتخاب و فیلم انیمیشن " پیرمرد و حاکم " به کارگردانی امین طوسی به پخش اکران غیر رقابتی راه یافت.

وی گفت: این دو اثر در کارگاه فیلم و انیمیشن حوزه هنری مازندران تولید شده است.

این جشنواره با رویکرد سینمای اخلاق در تهران برگزار و آیین پایانی این جشنواره 12 و 13 اسفند ماه در سینما آزادی و تالار اندیشه تهران برگزار خواهد شد.

هنرمند جوان مازنی به مرحله نهایی جشنواره سراسری کاریکاتور وقف راه یافت

هادی کاظمی، کاریکاتوریست جوان مازندرانی به بخش نهایی جشنواره سراسری فرهنگی و هنری وقف راه یافت.

علی رضا پاک بین، مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری مازندران گفت: هادی کاظمی یکی از اعضای فعال گروه کاریکاتور پیله حوزه هنری استان مازندران است که توانست مقام نخست مرحله استانی اولین جشنواره سراسری فرهنگی و هنری" وقف چشمه همیشه جاری " را در بخش کاریکاتور کسب کند.

اثر این هنرمند جوان به بخش نهایی جشنواره راه یافت و نتایج نهایی در نیمه اول اسفند ماه اعلام خواهد شد.