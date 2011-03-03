نمایندگان آسیا ویژن از باشگاه فولاد خوزستان دیدن کردند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز،‌ دو نماینده از بخش آسیا ویژن کنفدراسیون فوتبال آسیا به همراه نمایندگانی از هیئت فوتبال استان خوزستان شامگاه چهارشنبه با حضور در باشگاه فولاد خوزستان، از امکانات این باشگاه بازدید و با مسئولان باشگاه به گفتگو نشستند.

در ابتدای این نشست ، مسعود رضاییان معاون ورزشی باشگاه فولاد، تاریخچه ای از نحوه تاسیس باشگاه فولاد خوزستان ارائه کرد و خلاصه ای از عملکرد این باشگاه در زمینه جذب و پرورش استعدادهای بومی استان را نیز بیان کرد.



رضاییان در بخشی از صحبت های خود گفت: باشگاه فولاد یکی از باشگاه های فعال در زمینه تیم های پایه است که هم اکنون در تمام لیگ های پایه کشور دارای تیم است و هر ساله علاوه بر اینکه افتخارات فراوانی را در این زمینه به دست می آورد ، تعداد زیادی بازیکن را هم به تیم های ملی فوتبال کشور در رده های سنی مختلف تحویل می دهد.



مایکل یکی از دو نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز گفت: با این توضیحات متوجه شدم که باشگاه شما یک باشگاه کامل است و امیدوارم که طرح آسیا ویژن با همکاری شما و هیئت فوتبال خوزستان، هر چه زودتر بتواند در این استان به اهداف خود که همانا یافتن استعدادهای درخشان و پرورش آنهاست دست یابد.



وی سپس در مورد خصوصی یا دولتی بودن باشگاه فولاد توضیحاتی خواست که معاون ورزشی باشگاه توضیحات کاملی در این زمینه ارائه داد و علاوه بر آن، در مورد نحوه تامین هزینه های باشگاه و برنامه های آینده آن نیز توضیحاتی را بیان کرد.



کان دیگر نماینده طرح آسیا ویژن نیز در ادامه این نشست، ضمن ابراز خرسندی از حضور در باشگاه فولاد خوزستان گفت: با توضیحات شما متوجه شدم که در مسیر درستی گام بر می دارید و برای توسعه فوتبال قدم های خوبی برداشته اید و امیدوارم با کمک شما و مسئولان هیئت فوتبال استان خوزستان ، به اهداف چشم انداز موسوم به آسیا ویژن دست پیدا کنیم.



نمایندگان آسیا ویژن سپس به همراه مسئولان باشگاه فولاد خوزستان از زمین های تمرین، سالن تکنیک و ورزشگاه اختصاصی فولاد دیدن کردند که مورد توجه فراوان نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار گرفت.