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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۰۰

جشنواره بین المللی صلح و وحدت در بندرعباس و قشم برگزار می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: جانشین و مشاور عالی استاندار هرمزگان گفت: جشنواره بین المللی صلح و وحدت ویژه کودکان و نوجوانان کشورهای اسلامی حوزه خلیج فارس به مدت چهار روز در بندرعباس و قشم برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی علامه زاده ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی جشنواره بین المللی صلح و وحدت بیان داشت: انتقال مفاهیم صلح به کودکان و معرفی ایران به عنوان یک کشور صلح طلب از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی ابراز داشت: هم اکنون کارگروه های نمایش، قصص قرآنی و میراث فرهنگی و گردشگری در قالب این جشنواره با همیاری دستگاه های استانی تشکیل و در حال فعالیت هستند.

وی گفت: برگزار کننده اصلی این جشنواره موسسه کودک و صلح پایدار است که همکاری دستگاه های اجرایی استان در جهت فراهم آوردن امکانات جنبی جشنواره را می طلبد.

علامه زاده مدت برپایی این جشنواره را چهار روز اعلام کرد و اظهار داشت: در جشنواره بین المللی صلح و وحدت 120 نفر از کودکان و نوجوانان در رده سنی 9 تا 15 سال از ایران و کشورهای اسلامی حوزه خلیج فارس شرکت دارند.

وی تصریح کرد: این جشنواره از 18 اسفند به مدت دو روز در بندرعباس و دو روز در قشم برگزار می شود.

کد مطلب 1265877

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