مطرح کردن شبهات اعتقادی در خارج از حوزه توطئه دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محی الدین حایری شیرازی شامگاه چهارشنبه در دومین گردهمایی اساتید اخلاق مدارس علمیه سراسر کشور اضافه کرد: حوزه مرکز تحقیقاتی است و گفتن چیزهایی در آن حلال است که طرح همان مسئله در بیرون حرام محسوب میشود و توطئه دشمنان است.
طلاب جوان با یک چمدان شبهه وارد حوزه میشوند
حایری شیرازی با بیان اینکه طلاب جوان از ابتدای ورود به حوزه با یک چمدان شبهه وارد حوزه علمیه میشوند ابرازداشت: رابطه محسوسی میان شبهه و ترک نماز شب در میان طلاب وجود دارد و کم توجهی به نماز شب در حوزهها تماما محصول تنبلی، خستگی و اهمیت ندادن نیست بلکه برخی از آن محصول همین شبهات اعتقادی است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اضافه کرد: جوانی که به حوزه علمیه میآید اگر بتواند از شبهات عبور کند در آینده میتواند همین شبهات را در کشورهای دیگر دنیا پاسخ دهد و اگر ما با این تحولات اخیر قرار است الگو باشیم باید به تقویت این مباحث بپردازیم.
جهان اسلام نیازمند ارائه الگوی محسوس است
استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: ما باید ابتدا به تمامی امراضی که در عالم اتفاق میافتد مبتلا شویم و نه به وسیله امر غیبی وچیزی که نتوانیم به دیگران نسخه کنیم آن را درمان کنیم و راه هدایت را بیابیم تا دیگران بتوانند از ما الگو بگیرند.
استاد اخلاق هیئت دولت ادامه داد: خیرالناصرین بودن خاوند این نیست که ما را در جعله شیشهای قرار دهد تا گزندی به ما نرسد بلکه خیرالناصرین بودن خدا این است که ما را به وسیله شبهات بمباران و مضطر و بیچاره کند تا استعدادهای ما به فعلیت برسند و از وابستگی به غرب رها شویم.
ادیان برای معرفی انسان به خودش آمدهاند
وی ادیان برای معرفی انسان به خودش آمدهاند ابرازداشت: ما متاسفانه به معضلی برخورد کردهایم که در گذشته علوم انسانی را با علوم تجربی در آمیختهایم البته امروز ما از این مرحله عبور کردهایم اگرچه در اول کار هستیم.
حایری شیرازی با بیان اینکه در دل هر نقمت برای ما یک نعمت است بیان داشت: دوم خرداد برای ما مصیبت بود اما نعمت هم داشت همان طور که جنگ برای ما مصیبت بود اما نعمت داشت؛ شبهات و مصیبتها بلاهایی هستند که به انسان وارد میشوند و از دل آن نعمت میجوشد.
بدون تبری نمیتوان به تولی رسید
استاد حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه امکان ندارد کسی بدون تبری به تولی برسد اظهارداشت: آنهایی که قبلا به لعن ائمه دچار شدند کسانی بودند نتوانستند از اجداد کافرشان جدا شوند و کفر طاغوت بستر غرس ایمان به ائمه است.
وی با بیان اینکه حفظ عبادت از انجام آن سختتر است افزود: گاهی فردی ممکن است نماز شب هم بخواند اما باید مواظب حفظ آثار آن باشد زیرا گاهی ممکن است فلسفه اصلی نماز که دورشدن انسان از خود است در این بیتوجهی از بین برود.
قم - خبرگزاری مهر: عضو جامعه مدرسین حوزه عملیه قم گفت: حوزه جای تحقیق و مطرح کردن شبهات اعتقادی و دینی است و طرح کردن آنها در میان عوام مردم توطئه دشمن است و باید جلوی آن گرفته شود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محی الدین حایری شیرازی شامگاه چهارشنبه در دومین گردهمایی اساتید اخلاق مدارس علمیه سراسر کشور اضافه کرد: حوزه مرکز تحقیقاتی است و گفتن چیزهایی در آن حلال است که طرح همان مسئله در بیرون حرام محسوب میشود و توطئه دشمنان است.
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