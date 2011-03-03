تعرفه گرمسیری برق گلستان به 108 روز افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام سید علی طاهری پیش از ظهر پنجشنبه در نشست دفتر نمایندگی اش در گرگان افزود: پیش از این تعرفه گرمسیری برای استان گلستان از اول تیر تا پایان شهریور در نظر گرفته شده بود.

وی اظهار داشت: با پیگیری های صورت گرفته، طبق مصوبه هیئت محترم دولت که در مرکز استان مازندران تشکیل شد، از ابتدای سال 89 این تعرفه از اول خرداد تا 15 شهریور اعمال می شود.



وی خاطرنشان کرد: همچنین بهای برق مصرفی در شهرستان آق قلا که پیش از این طبق تعرفه گرمسیری (4) محاسبه می شد، با این مصوبه مشمول تعرفه گرمسیری (3) قرار گرفت.

به گزارش مهر، نیازهای شهرداری های پنج شهر حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا با حضور معاون وزیر کشور بررسی شد.

مشکلات شهرداری های حوزه شهرستانهای گرگان و آق قلا در استان گلستان با حضور معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری های کشور، حجت الاسلام طاهری نماینده مردم در مجلس و شهرداران این منطقه بررسی شد.



در این نشست معاون وزیر کشور برای رفع مشکلات دستورهایی صادر کرد که به تدریج اجرایی می شود.



همچنین در این جلسه با پیگیری دکتر سیدعلی طاهری نماینده گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی طرح احداث روگذر در میدان ترمینال گرگان برای حل مشکل ترافیکی این میدان به تصویب رسید.



به گفته دکتر طاهری، قرار است عملیات اجرایی این پروژه در اسفندماه سال جاری آغاز شود.