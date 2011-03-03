بقعه احمدابن اسحاق باید به قطب فرهنگی و مذهبی غرب کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الاسلام علی محمدی در مراسم اختتامیه کنگره بین المللی احمدابن اسحاق در شهرستان سرپل ذهاب اظهار داشت: رمز ماندگاری و محبوبیت احمدابن اسحاق تبعیت از و لایت است و برگزاری همین کنگره گواه بسیار خوبی برای این ادعا است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه احمدابن اسحاق گفت: احمدابن اسحاق شخصیتی است که در محضر چهار امام معصوم بوده و با امام زمان(عج)نیز مصاحبت داشته و از ایشان تبعیت داشته است.

وی راز ماندگاری شهدا را نیز تبعیت از امام زمان خویش عنوان و تصریح کرد: شهدای گرانقدر ما تا ابد ماندگار هستند چرا که تبعیت از امام خویش را با شهادتشان به عینه نشان دادند.

وی در ادامه با اشاره به توطئه های دشمنان نظام در جریان فتنه سال گذشته و امسال گفت: فتنه گران به دلیل دور شدن از ولایت به دامن دشمنان قسم خورده نظام افتاده اند و این رسوایی بزرگی برای آنها است.

حجت الاسلام محمدی در ادامه با بیان اینکه جمهوری اسلامی هم اکنون به الگویی برای کشورهای اسلامی تبدیل شده است،گفت: حرکت های مردم مصر،تونس ولیبی و چند کشوراسلامی دیگر به دلیل بیداری مردم مسلمان این کشورها شکل گرفته ،چرا که وقتی مردم این کشورها سربلندی ایران اسلامی را می بینند در می یابند که راه نجات آنها اسلام است.

نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشوردر ادامه با بیان اینکه باید با حمایت مسئولین استان بقعه احمدابن اسحاق به یکی از بزرگترین مراکز فرهنگی و تبلیغی اسلامی تبدیل شود،خاطر نشان کرد: در این راستا پیگیری ها و رایزنی هایی انجام شده که امیدواریم به زودی محقق گردد.

کنگره بین المللی احمدابن اسحاق از روز گذشته در کرمانشاه آغاز و امروز با معرفی برترین های در شهرستان سرپل ذهاب به کار خود پایان خواهد داد.