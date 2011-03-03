روابط عمومی ایران باید استانداردسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه ششمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومیهای کشور عصر امروز پنجشنبه با حضور اساتید این حوزه برگزار و برترین آثار انتشاراتی روابط عمومیهای کشور معرفی شدند.
سید شهاب سید محسنی در این مراسم گفت: در ششمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومیها یکهزار و 500 اثر از 150 روابط عمومی در کل کشور به دبیرخانه جشنواره رسید که کمیته داوران از این تعداد حدود 40 اثر را شایسته تقدیر دانستند.
وی افزود: این آثار در بخشهای مختلف اعم از نشریه برتر، مقاله، خبر، گزارش، مصاحبه، سرمقاله و یادداشت،عکس، صفحه خوانندگان، وب سایت، خبرنامه الکترونیک، کارشناسان برتر در قالبهای پوستر، بروشور، ویژهنامه و کتاب هستند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه این جشنواره سبب ایجاد انگیزه در میان روابط عمومیها میشود گفت: در این دوره با توجه به فراخوان سراسری 70 درصد نهادهای دولتی و 30 درصد بخش خصوصی شرکت کردند.
وی با بیان اینکه برگزاری موفق پنج دوره جشنواره انتشارات روابط عمومیها از این رویداد استقبال خوبی شد بیان کرد: خانواده بزرگ متخصصان با همکاری استادان و صاحبنظران بخش روابط عمومی وبا استفاده از نیروی اجرایی دست اندرکاران توانست در دو سطح ملی و استانی اقدام به برگزاری این رخداد مهم کند.
سید محسنی ادامه داد: این جشنواره در سه بخش رقابتی، کارگاه آموزشی و سمینار تخصصی نشر الکترونیک برگزار شد و حضور استادهای فن، مدیران و صاحبنظران رونقی خاص به آن بخشید.
وی اضافه کرد: برگزاری مباحث حرفهای، تبادل اطلاعات روز و تبادل نظر در بسیاری از مصادیق علنی و فنی روابط عمومی از دیگر اثرات مثبت و مطلوب برگزاری جشنواره ملی روایط عمومی بود.
دبیر این جشنواره گفت: درجشنواره امسال سه کارگاه آموزشی در روابط عمومی گرافیک، صفحه آرایی و خبرنامه الکترونیکی برگزار شد که با توجه به استقبال خوب مدیران و کارشناسان برای مشارکت در بخشهای رقابتی، آموزشی و علمی این جشنواره در حال حاضر 6 سخنران به بررس ابعاد آن پرداختند.
وی ابراز امیدواری کرد: نتایج این جشنواره بتواند ضمن معرفی الگوهای برتر در حوزه انتشارات روابط عمومیها را یک گام به جلو برده و زمنیه ساز تحولی در این حوزه باشد.
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