به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، فرانسیسکو آلمینا در حاشیه نشست بررسی فرصتهای تجاری و سرمایهگذاری مشترک با شرکت Telenia اسپانیا که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان و با حضور تجار و سرمایهگذاران اصفهانی برگزار شد در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: یکی از شرکتهای مطرح اسپانیایی که در زیر مجموعه گروه صنعتی Telania فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری انجام میدهد، شرکت Acrondos است که در زمینههای گوناگون تجاری مبادلاتی را با دیگر شرکتهای خارجی و داخلی اسپانیا انجام میدهند.
وی بیان داشت: این شرکت نیز در زمینههای صنعت، کشاورزی، تولید مواد غذایی نظیر لبنیات، کنسرو و منجمدسازی فعالیت میکند.
نماینده شرکت Acrondos اسپانیا ادامه داد: راهاندازی کشتارگاههای صنعتی و مواد تبدیلی کشاورزی از دیگر فعالیتهای اقتصادی این شرکت اسپانیایی است و همچنین این شرکت در زمینه تولید صندلی خودرو و شیشه اتومبیل به مشتریان خود خدماترسانی میکند.
وی با اشاره به اینکه شرکت Acrondos در زمینه استفاده از انرژیهای نو و تجدیدپذیر نیز فعالیتهایی دارد، گفت: اقدام این شرکت در زمینه انرژی یکی از عمدهترین سرمایهگذاریهای این شرکت را در بر میگیرد.
آلمینا بیان داشت: فعالیت در زمینه راهاندازی نیروگاههای بادی و تولید انرژی برق از آن از جمله بهرهوریهای این شرکت از انرژیهای تجدیدپذیر است که شرکت آکروندوس دومین شرکت در اسپانیا است که در زمینه استفاده از انرژی بادی برای تولید برق فعالیت میکند.
وی با اشاره به اینکه سرمایهگذاری در استفاده از انرژی بیوگاز از دیگر فعالیتهای این شرکت اسپانیایی در عرصه انرژی است، تصریح کرد: این شرکت از جمله شرکتهایی است که از دولت در ازای تولید میزان فراوانی برق از انرژی باد، یارانه دریافت میکند.
نماینده شرکت Acrondos با اشاره به اینکه شرکتهای اسپانیایی که در این زمینه فعالیت میکنند، حاضر به تبادل اطلاعات و همکاری اقتصادی با بازرگانان ایرانی به منظور افزایش حجم مبادلات دو کشور هستند، افزود: استان اصفهان قابلیتهای مورد نیاز شرکتهای اسپانیایی برای سرمایهگذاری خارجی را دارد.
اصفهان - خبرگزاری مهر: نماینده شرکت Acrondos اسپانیا گفت: با توجه به نیازهای شرکتهای اسپانیایی برای سرمایهگذاری استان اصفهان قابلیتهای فراوانی در تمامی این زمینهها دارد.
به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، فرانسیسکو آلمینا در حاشیه نشست بررسی فرصتهای تجاری و سرمایهگذاری مشترک با شرکت Telenia اسپانیا که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان و با حضور تجار و سرمایهگذاران اصفهانی برگزار شد در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: یکی از شرکتهای مطرح اسپانیایی که در زیر مجموعه گروه صنعتی Telania فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری انجام میدهد، شرکت Acrondos است که در زمینههای گوناگون تجاری مبادلاتی را با دیگر شرکتهای خارجی و داخلی اسپانیا انجام میدهند.
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