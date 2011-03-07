به گزارش خبرنگار مهر از بندر عسلویه، از دقایقی قبل با حضور سیدمسعود میرکاظمی وزیر نفت و مسئولان ارشد صنعت نفت، دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه پارس آغاز به کار کرد.

هدف اصلی از برگزاری این گردهمایی تمرکز بر کسب سهم و تحقق جایگاه واقعی خود در زمینه برداشت، تولید و بهره برداری از مخزن گازی مشترک پارس جنوبی است که پیش بینی می شود با برگزاری نخستین همایش توسعه پایدار زمینه رفع بخش عمده ای از چالش های پیش روی توسعه منطقه ویژه فراهم شد.

بازنگری و تبیین جایگاه، ماموریت، ساختار و الگوی کلان مدیریتی این منطقه صنعتی در راستای ارتقای کارایی و اثربخشی فرایندهای کلی و پشتیبانی مرتبط با توسعه فازهای پارس جنوبی و بهره برداری مطلوب از این مخزن مشترک گازی با قطر از دیگر اهداف این همایش در عسلویه است.



مسئولان وزارت نفت اعلام کرده اند: با توسعه پایدار منطقه وی‍ژه اقتصادی انرژی پارس، علاوه بر توسعه صنایع بالادستی، افزایش میزان درآمدزایی و تزریق سالانه بیش از 100 میلیارد دلار منابع مالی به اقتصاد کشور، بسیاری از صنایع پایین دستی همچون واحدهای پتروشیمی در این منطقه ایجاد و توسعه می یابد.

دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه پارس در عسلویه 16 و 17 اسفند ماه سالجاری در عسلویه برگزار می شود.

به گزارش مهر، در حال حاضر عملیات اجرایی 17 فاز پارس جنوبی به صورت همزمان در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در حال انجام بوده که پیش بینی می شود بهره برداری و تولید زودهنگام گاز از چهار فاز تا سال آینده انجام شود.



میدان گازی پارس جنوبی یکی از بزرگترین منابع مستقل گازی جهان است که بر اساس برآوردهای صورت گرفته، سهم ایران از ذخیره گاز این میدان مشترک حدود 14 تریلیون متر مکعب بوده است که این میزان حدود 50 درصد کل ذخایر گاز ایران و 8 درصد ذخایر گاز دنیا را شامل می شود.



این میدان بر روی خط مرزی مشترک ایران و قطر در خلیج فارس قرار دارد و یکی از اصلی ترین منابع انرژی کشور به شمار می رود. مساحت پارس جنوبی 9 هزار و 700 کیلومتر مربع است که سهم متعلق به ایران سه هزار و 700 کیلومتر مربع وسعت دارد.