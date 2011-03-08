تولید پوششهای خود تمیزشونده در دانشگاه صنعتی شریف

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نیما تقوی مجری طرح با بیان اینکه با اجرای این پروژه موفق به تولید پوششهای نانو ذرات اکسید تیتانیم خود تمیزشونده و ضد باکتری شدیم افزود: با توجه به سابقه تحقیقات چندین ساله در حوزه نانوذرات TiO2 (دی اکسید تیتانیم)، از این نانو ذرات در صنعت کاشی و ساختمان و نیز صنعت خودرو استفاده می شود.
وی ادامه داد: نتایج بر روی نمونه های مورد استفاده در صنعت ساختمان نشان داده است که سطوح پس از لایه نشانی خاصیت ضد باکتری مناسبی داشته و همچنین خاصیت خود تمیز شوندگی پیدا می کنند.
مجری طرح با تاکید بر اینکه دستیابی به پوششی که چسبندگی مناسبی داشته و در طول زمان از بین نرود و با هزینه اندکی قابل تولید باشد دشوار است اظهار داشت: پوششهای به دست آمده در این پژوهش دارای عمر و استحکام بالا در حد مناسبی بوده و استانداردهای مربوط به صنعت کاشی را دارد.
تقوی ادامه داد: همچنین از لحاظ اقتصادی روش لایه نشانی با استفاده از سل مایع به صرفه بوده و به راحتی در خط تولید کاشی و در مرحله پخت سوم قابل به کارگیری است. به کارگیری این محصول در صنعت کاشی و سرامیک و نیز خودرو امکان پذیر بوده و در بسیاری از محصولات دیگر نیز می توان از این تکنولوژی به نحو مؤثری استفاده کرد.
محققان دانشگاه صنعتی شریف طی اجرای پروژه ای موفق به تولید پوششهای خود تمیز شونده و ضد باکتری با استفاده از فناوری نانو شدند که این پوششها در تولید کاشی و همچنین خودرو سازی کاربرد دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نیما تقوی مجری طرح با بیان اینکه با اجرای این پروژه موفق به تولید پوششهای نانو ذرات اکسید تیتانیم خود تمیزشونده و ضد باکتری شدیم افزود: با توجه به سابقه تحقیقات چندین ساله در حوزه نانوذرات TiO2 (دی اکسید تیتانیم)، از این نانو ذرات در صنعت کاشی و ساختمان و نیز صنعت خودرو استفاده می شود.
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