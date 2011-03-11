آمار دورکارهای وزارت علوم/ دورکارهای وزارت علوم مأموریت پژوهشی دارند

ایمان کفایی‌مهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حدود 27 نفر از کارکنان ساختمان مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا کنون دورکار شده‌اند. اکثر این افراد از کارکنان زن هستند و مشاغل آنها ارباب رجوع نداشته و بیشتر مأموریت کاری آنها حوزه‌های پژوهشی و معاونت‌های مختلف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است. اکثر این خانم‌ها تمایل داشتند در کنار فرزند خردسالشان باشند.

دبیر کارگروه دورکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین از درخواست 38 نفر دیگر از کارکنان وزارت علوم برای دورکاری خبر داد و گفت: هنوز این 38 درخواست به کارگروه دورکاری وزارت علوم نرسیده بلکه درخواست‌ها در حوزه خودشان در دست بررسی است چون مدیر مستقیم کارکنان متقاضی دورکاری باید تصمیم بگیرند که این کارکنان را برای دورکاری معرفی کنند یا خیر.

مدیرکل تحول اداری و بهره وری وزارت علوم افزود: سعی می‌کنیم یک جلسه دیگر کارگروه دورکاری را تشکیل دهیم اما باید دید که آیا حوزه‌های مختلف مدیریتی وزارت علوم این درخواست‌های جدید را به کارگروه دورکاری ارسال می‌کنند یا خیر.

کفایی‌مهر درباره تعداد کارکنانی در وزارت علوم که درخواست دورکاری داشته‌اند اما با درخواستشان موافقت نشده است گفت: 3 نفر بودند که ارباب رجوع داشتند و موافقت نشد.