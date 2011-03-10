چند دانشگاه در ایران وجود دارد/ کدام دانشگاه بیشترین شعبه را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تعداد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دایر در کشور بالغ بر 2 هزار 276 مرکز است که از این میان 119 دانشگاه و مرکز دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 44 دانشگاه و دانشکده مستقل وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

آمار تعداد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دایر در کشور نشان می دهد که دانشگاه جامع علمی کاربردی بیشترین تعداد واحد دانشگاهی در سراسر کشور را دارد و پس از آن به ترتیب دانشگاههای پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی بیشترین تعداد واحد دانشگاهی در کشور را دارند. این سه دانشگاه همچنین بیشترین سهم را در برخورداری حتی شهرستانهای کوچک یا دورافتاده کشور از آموزش عالی را دارند.

تعداد مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش، موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاههای اجرایی، واحدهای دانشگاه پیام نور، واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردی، موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در جدول زیر می آید.

جدول تعداد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دایر دانشگاهها و موسسات آموزشی وابسته به وزارت علوم مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش موسسات آموزش عالی وابسته به سایر دستگاههای اجرایی واحدهای دانشگاه پیام نور واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاهها و دانشکده های مستقل علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت جمع 119 274 28 550 581 295 385 44 2276

به گزارش مهر، جدول تعداد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دایر صرفا تعداد این دانشگاهها و موسسات را تا مرداد ماه 89 نشان می دهد و از آن پس ممکن است به تعداد آنها افزوده نیز شده باشد.