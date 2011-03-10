دبیرخانه کمیته فنی چوب و الوار به گلستان واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، منصور قلیچ لی ظهر پنجشنبه در نشست این اداره کل افزود: تاکنون تعداد 69 کمیته فنی متناظر ایزو در کشور تشکیل شده که تنها در سه مورد دبیرخانه آن به استانها واگذار شده است.

وی علت تشکیل این کمیته را در گلستان ظرفیت بالقوه استان گلستان در این صنعت دانست و گفت: وضعیت اقلیمی و منابع جنگلی استان، وجود دانشگاه منابع طبیعی و دانشکده های مهندسی چوب و کاغذ و جنگل و اساتید برجسته در این صنعت و وجود کانون هماهنگی صنعت چوب و کاغذ از مزیتهای این استان در تشکیل این کمیته فنی بوده است.

قلیچ لی، هدف از تشکیل این کمیته ها را بررسی پیش نویس استانداردهای بین المللی در مورد چوب و الوار و اظهار نظر در خصوص آن به عنوان نظر دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین المللی استاندارد (ایزو) دانست.

دبیر شورای استاندارد اظهار داشت: پایان این نشست با رای گیری برای انتخاب هیئت رئیسه کمیته فنی متناظر چوب و الوار همراه بود.

وی افزود: این نشست منجر به انتخاب دکتر رسالتی، عضو هیئت علمی دانشگاه منابع طبیعی گرگان به عنوان رئیس کمیته فنی، دکتر معیری عضو هیئت علمی دانشکده جنگلداری و فناوری چوب گرگان به عنوان نایب رئیس و دکتر طبرسا عضو هیئت علمی دانشگاه منابع طبیعی گرگان به عنوان دبیر این کمیته شد.

این عضو ستاد هماهنگی صنایع و معادن گلستان اظهار داشت: پایان مراسم با حضور جمعی از مدعوین و میهمانان بازدیدی از شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان تولید کننده نئوپان خام و روکش شده صورت گرفت.