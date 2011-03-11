نورالله حیدری دستنایی در گفتگو با خبرنگار مهر از عدم تحقق کامل بودجه دانشگاهها خبر داد و گفت: پیش بینی می شود، تحقق 30 درصد باقیمانده بودجه دانشگاههای کشور تا اردیبهشت ماه سال 90 عملی شود.

وی افزود: با این حال دانشگاهها حدود 70 درصد از بودجه های سال جاری را دریافت کرده اند اما این دلیل نمی شود که مشکلات آنها مرتفع شده باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت معتقد است با تدابیر راهکارهایی می توان از طریق هدفمندی یارانه ها و درآمد نفت، پرداختی های عقب مانده دانشگاهها را تا ماه دوم سال 90 جبران کرد.