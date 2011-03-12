به گزارش مهر، به نقل از ورایتی لارنس 20 ساله که برای بازی در فیلم "استخوان زمستان" نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن شده بود پس از این موفقیت مورد توجه سینماگران قرار گرفته است.



"بازی‌های گرسنگی" را گری راس بر اساس فیلمنامه‌ای نوشته بیلی ری و سوزان کالینز کارگردانی می‌کند. فیلمنامه از رمانی به همین نام نوشته کالینز اقتباس شده و داستانش در آینده‌ای دور و نامعلوم می‌گذرد. زن جوانی حاضر به شرکت در یک مسابقه مرگبار می‌شود تا جان اطرافیانش را نجات دهد. گفته می‌شود فیلم به لحاظ داستان و ساختار نزدیکی‌های زیادی به سه گانه "گرگ و میش" داشته باشد و گویا نخستین قسمت یک سه گانه هم هست.



در حالی که برای ایفای نقش اصلی فیلم از بازیگران جوانی چون هیلی استاینفلد و ابیگیل برسلین هم نام برده می‌شود، به نظر می‌رسد جنیفر لارنس از بخت افزون‌تری برای حضور در این فیلم بهره‌مند باشد. چرا که علاوه بر خود لارنس، مدیران استودیوی لاینز گیت تولیدکننده پروژه هم تمایل دارند تا او ایفاگر این نقش باشد.



به زودی فیلم "مردان ایکس – درجه یک" با نقش‌آفرینی لارنس اکران می‌شود. او به زودی خود را آماده بازی در فیلم "خانه‌ای در انتهای خیابان" می‌کند.