قاچاق چوب در گیلان کاهش یافت

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه در حال حاضربیش از 24 هزار خانوار در جنگل های استان ساکن هستند و معیشت اصلی آنها در داخل جنگل هاست، افزود: قاچاق چوب بصورت پیشرفته و مستمر در استان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه قاچاق چوب از پدیده های مهمی است که جنگل ها را تهدید می کند، اظهار داشت: امسال هزار و 200 فقره پرونده تخلف در زمینه منابع طبیعی در استان رسیدگی شد و 202 در بحث قاچاق چوب زندانی شدند.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: یگان حفاظت منابع طبیعی می تواند نقش موثری در کاهش قاچاق داشته باشد اما بدون شک با توجه به وسعت منابع طبیعی استان برای صیانت ازجنگل ها و مراتع به کمک مردم و تشکل های مردمی نیازمند است.

وی خاطرنشان کرد: امسال مردم از طریق شماره 09696، هزار و 20 مورد انواع تخلفات مربه به منابع طبیعی را اطلاع دادند که این مهم در پیشگیری ازتخریب، آتش سوزی، تصرف اراضی جنگلی ومرتعی استان بسیار موثر بود.

رحمانی درادامه از صدور هزار و 200 فقره کارت همیار طبیعت در استان طی سال جاری خبرداد.

وی همچنین بر ضرورت حفظ جنگل ها و عرصه های منابع طبیعی بعنوان ثروت ملی با مشارکت همه اقشار مردم تاکید کرد و افزود: توسعه پارکهای جنگلی، حفظ مراتع با کاشت گونه های گیاهی و دارویی، توازن و تعادل بین چرا و دام و مرتع، آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی، توسعه طرحهای آبخیزداری بمنظور جلوگیری از فرسایش خاک و طرحهای آبخیزداری با مشارکت عمومی مردم نقش مهمی در حفظ و نگهداری طبیعت و منابع طبیعی دارد.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان با اشاره به اهمیت منابع طبیعی، جنگلها و مراتع بعنوان یکی از بسترهای توسعه پایدار یادآور شد: فرهنگ سازی صحیح از راههای جلوگیری تخریب مراتع و منابع طبیعی است.