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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۲۹

همزمان با دهم ربیع الثانی/

امروز اشکهای قم در سوگ سلاله معصومیت می‌بارند

امروز اشکهای قم در سوگ سلاله معصومیت می‌بارند

قم - خبرگزاری مهر: همزمان با دهم ربیع الثانی، اشک‌های قم دردمند غم هجران بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه (س) می‌بارند و شهر را غرق در عزا و ماتم کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، امروز معصومه (س) می‌رود تا قصه بلند مدینه تا مشهد به پایان نرسد، بانو می‌رود و قم را با سوز سرمایی جانکاه تنها می‌گذارد و اینک این آفتاب حرم باصفای اوست که به زمین و مردم این شهر این چنان گرما و نور می‌دهد.

بند بند سجده‌گاه و نیایش‌گاه بیت النور امروز فغان جدایی سر می‌دهند و چشمان رضا (ع) تا همیشه تاریخ چشم به راه تو می‌مانند.

دیوارهای قم امروز سیاه پوش عزای تواند و کبوتران حرمت بی‌هیچ سخنی در گوشه و کنار رواق‌ها اشک می‌ریزند و مرثیه رحلت غریبانه تو را زمزمه می‌کنند و زائران و مجاوران بارگاهت ماتم زده رفتنت را به سوگ نشسته و نوحه ماتم سرداده‌اند.

ای سلاله وفا و معصومیت، رفتی و عاشقان و ارادتمندانت را در حسرت و غمی بزرگ تنها گذاردی تا دلدادگانت امروز در انتظار مهربانی و کرامت تو، دل‌هایشان را به پنجره‌های ضریحت دخیل بندند و از بنت موسی بن جعفر (ع) طلب شفاعت کنند چرا که تو در نزد خداوند جایگاه ویژه‌ای برای شفاعت داری.

سلام بر تو هم خواهر و دختر ولایت، درود بر تو‌ای مدافع حریم امامت و ولایت،‌ای اخت الرضا،‌ای بانوی کرامت، سلام بر تو‌ای اسوه حیا و نجابت،‌ای بر‌ترین بانوی زمان خود،‌ای فاطمه معصومه (س) بنت موسی بن جعفر (ع)، درود بر روح تابناک تو.

به جای پاک تو‌ای دختر امام، سلام/ به هر زمان و مکان و به هر مقام، سلام

و امروز در قم همزمان با سالروز وفات حضرت معصومه (س)، زائران و مجاوران حـرم کـریمه اهل بیت (س) بـا حضور در حـرم مطهر و بـرپایی دسته‌های عزاداری و مجالس روضه خوانی درغم فراق بانوی کرامت عزادارند.

به همین مناسبت خیابان‌ها، معابر و سر درمغازه‌ها، تکایا، مساجد، ادارات و بازار قم به نشانه عزا سیـاهپوش است و ارادتمندان و شیفتگان حضرتش از شب گذشته بـا شـرکت در مجالس عزاداری اشک ماتم می‌ریزند و سخنرانان و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در این مراسم‌ها به مرثیه خوانی و ذکر مصائب بی‌بی دو عالم حضرت معصومه (س) می‌پردازند تا عرض ارادت خود را به آن بانوی بزگوار ابراز نمایند.

همچنین مراسم عزاداری در بیوت مراجع عظام تقلید و سایر اماکن مذهبی قم بویژه مسجد مقدس جمکران برپاست و زائران این مکان مقدس، وفات اخت الرضا وعمه سادات را به حضرت ولی عصر (عج) تسلیت می‌گویند.

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الهام رحیمی

کد مطلب 1274586

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