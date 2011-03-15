به گزارش خبرنگار مهر در قم، امروز معصومه (س) می‌رود تا قصه بلند مدینه تا مشهد به پایان نرسد، بانو می‌رود و قم را با سوز سرمایی جانکاه تنها می‌گذارد و اینک این آفتاب حرم باصفای اوست که به زمین و مردم این شهر این چنان گرما و نور می‌دهد.



بند بند سجده‌گاه و نیایش‌گاه بیت النور امروز فغان جدایی سر می‌دهند و چشمان رضا (ع) تا همیشه تاریخ چشم به راه تو می‌مانند.



دیوارهای قم امروز سیاه پوش عزای تواند و کبوتران حرمت بی‌هیچ سخنی در گوشه و کنار رواق‌ها اشک می‌ریزند و مرثیه رحلت غریبانه تو را زمزمه می‌کنند و زائران و مجاوران بارگاهت ماتم زده رفتنت را به سوگ نشسته و نوحه ماتم سرداده‌اند.



ای سلاله وفا و معصومیت، رفتی و عاشقان و ارادتمندانت را در حسرت و غمی بزرگ تنها گذاردی تا دلدادگانت امروز در انتظار مهربانی و کرامت تو، دل‌هایشان را به پنجره‌های ضریحت دخیل بندند و از بنت موسی بن جعفر (ع) طلب شفاعت کنند چرا که تو در نزد خداوند جایگاه ویژه‌ای برای شفاعت داری.



سلام بر تو هم خواهر و دختر ولایت، درود بر تو‌ای مدافع حریم امامت و ولایت،‌ای اخت الرضا،‌ای بانوی کرامت، سلام بر تو‌ای اسوه حیا و نجابت،‌ای بر‌ترین بانوی زمان خود،‌ای فاطمه معصومه (س) بنت موسی بن جعفر (ع)، درود بر روح تابناک تو.



به جای پاک تو‌ای دختر امام، سلام/ به هر زمان و مکان و به هر مقام، سلام



و امروز در قم همزمان با سالروز وفات حضرت معصومه (س)، زائران و مجاوران حـرم کـریمه اهل بیت (س) بـا حضور در حـرم مطهر و بـرپایی دسته‌های عزاداری و مجالس روضه خوانی درغم فراق بانوی کرامت عزادارند.



به همین مناسبت خیابان‌ها، معابر و سر درمغازه‌ها، تکایا، مساجد، ادارات و بازار قم به نشانه عزا سیـاهپوش است و ارادتمندان و شیفتگان حضرتش از شب گذشته بـا شـرکت در مجالس عزاداری اشک ماتم می‌ریزند و سخنرانان و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در این مراسم‌ها به مرثیه خوانی و ذکر مصائب بی‌بی دو عالم حضرت معصومه (س) می‌پردازند تا عرض ارادت خود را به آن بانوی بزگوار ابراز نمایند.



همچنین مراسم عزاداری در بیوت مراجع عظام تقلید و سایر اماکن مذهبی قم بویژه مسجد مقدس جمکران برپاست و زائران این مکان مقدس، وفات اخت الرضا وعمه سادات را به حضرت ولی عصر (عج) تسلیت می‌گویند.

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الهام رحیمی