جایزه "داستان عربی" به دو نویسنده رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، این دو نویسنده مشترکا توانستند مبلغ 50 هزار دلار این جایزه را از آن خود کنند.



داستان رجا عالم نویسنده زن اهل عربستان با نام "طوق کبوتران" درباره زندگی پنهان شهر مقدس مکه است؛ جرم، جنایت و بهره‌کشی از کارگران خارجی از سوی مافیای پیمانکاران ساختمانی از جمله درونمایه‌های رمان وی محسوب می‌شوند.

رمان "طاق و پروانه" از آچاری نیز داستانی به اثرات تروریسم می‌پردازد و درباره خانواده ‌ای است که در می‌یابد پسرشان که تصور می‌کردند برای تحصیل به پاریس سفر کرده است با گروه القاعده به افغانستان رفته و در آنجا کشته شده است.

محمد آچاری نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار پیش از این وزیر فرهنگ مراکش بوده است.

داوران که این جایزه را در نمایشگاه کتاب ابوظبی به این دو نویسنده اهدا کرده‌اند، رمانها را شگفت‌انگیز و با کیفیت بالای ادبی دانسته‌اند.

جایزه بین‌المللی "داستان عربی" هر ساله با هدف تشخیص و تشویق نویسندگان معاصر عرب برای گسترش ادبیات در سطح بین‌المللی با حمایت بنیاد امارات و بیناد جایزه من بوکر برگزار می‌شود.

