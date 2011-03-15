5 مجموعه فرهنگی در غرب تهران تجهیز و راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید طلوعی شهردار منطقه 5 با بیان این مطلب افزود: به منظور توسعه سرانه‌های فرهنگی و ورزشی و ایجاد فضای مناسب برای ارتقای سلامت شهروندان در محلات 29 گانه از برنامه‌های منطقه است که در تدوین سند راهبردی محلات پیش بینی شده است.

وی افزود: احداث 18 مجموعه فرهنگی درسطح محلات غرب تهران درقالب طرح های عمرانی سال89 درحال اجرااست که همزمان با طرح استقبال ازبهار با هماهنگی معاونت اجتماعی وفرهنگی منطقه 4سرای محله وکتابخانه محله بیمه تجهیز وآماده بهره برداری می شود.

طلوعی ادامه داد: با بهره برداری از این مجموعه های فرهنگی بیش از 6هزار مترمربع به فضاهای فرهنگی وآموزشی منطقه افزایش می یابد.

وی گفت: این مجموعه های فرهنگی درمحلات شاهین ،شهران شمالی ،بهاران وپونک جنوبی وشهرک اکباتان درحال تجهیز وراه اندازی است.



وی گفت: سرای محلات با کاربری‌های متعدد از جمله سالن آمفی تئاتر خانه سلامت، خانه اسباب بازی، دارالقرآن، کتابخانه، نمازخانه، سالن اجتماعات، دفتر شورایاری، اتاق IT و... طراحی شده است.

طلوعی افزود: مجموعه ها با اختصاص 45 میلیارد ریال اعتبار با هدف ارائه خدمات و تامین نیازهای فرهنگی شهروندان احداث ‌شد.

شهردار منطقه 5 ادامه داد : عملیات احداث 14 سرای محله و4 مجموعه ورزشی نیز درسال 90 تکمیل وآماده بهره برداری خواهد شد.