به گزارش خبرنگار مهر، با نصب این سیستم بر روی گوشی تلفن همراه در صورت سرقت و گم شدن، گوشی به صورت هوشمند رفتار کاربر با تلفن همراه را مورد بررسی قرار می‌دهد و در هنگام فعال شدن، تمامی اطلاعات خصوصی کاربر مانند دفترچه تلفن، پیام‌های کوتاه، اطلاعات و فایل‌های خصوصی از قبیل فیلم، عکس و مستندات موجود برروی گوشی را رمزنگاری کرده و در گام بعدی اقدام به ارسال موقعیت بر اساس الگوریتمی ابداعی و به صورت مدل هیبریدی خواهد کرد.

این سیستم می‌تواند تمامی فایل‌های خصوصی، دفترچه تلفن گوشی و شماره‌های ذخیره شده در سیم کارت موبایل را در هنگام سرقت با جزئیات کامل برای صاحب اصلی تلفن ارسال کند.

در این سیستم نرم‌افزار بر روی گوشی مشترک نصب شده و با وجود داشتن یک سیستم پشتیبان تحت وب می تواند با حفاظت حریم شخص و اطلاعات افراد از بسیاری از پیامدهای احتمالی ناشی از فقدان اطلاعات و سوء‌استفاده‌های احتمالی جلوگیری کند.

چنانچه سیم کارت گوشی عوض شده و یا گوشی به رایانه وصل شود و یا با اعلام سرقت به مخابرات منجر به سوزاندن سیم کارت شود، بلافاصله سیستم به طور هوشمند متوجه به سرقت رفتن گوشی می‌شود و تمام اطلاعات را پاک یا ارسال می‌کند. در مراحل استفاده از گوشی، سیستم از کاربر تایید هویت می‌کند تا هنگام استفاده از گوشی موبایل، سیستم فعال نشود. به طور کلی اگر تایید هویت گوشی به درستی انجام نشود، سیستم ضد سرقت گوشی فعال می‌شود.

این سیستم برای اپراتورهای مخابراتی داخل ایران بهینه‌سازی شده و با شناسایی سیم کارت موجود بر روی تلفن می‌تواند تنظیمات جانبی اپراتور مربوط مانند تنظیمات GPRS را بر روی گوشی به صورت خودکار اعمال کرده و از طریق پیام کوتاه و بستر GPRS اقدام به ارسال و دریافت اطلاعات کند.

سیستم این قابلیت را دارد که با ارسال یک پیام کوتاه حاوی رمز خاصی به گوشی مسروقه فعال شده و اقدامات امنیتی را انجام دهد.

این سیستم نرم افزاری توسط یکی از دانش آموختگان مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز طراحی شده و برگزیده دوازدهمین جشنواره جوان خوارزمی نیز است.