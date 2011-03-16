بازرسان سازمان بازرگانی استان قزوین در ایام نوروز دو برابر می شوند

علی اکبر کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: کنترل واحدهای عرضه کننده مواد پروتئینی، میوه و مرکبات،آجیل و شیرینی، پوشاک، کیف و کفش در ایام نوروز با دقت و نظارت بیشتری صورت میگیرد.
وی با اشاره به همکاری صمیمانه اصناف بعد از اجرای هدفمندی یارانهها، تصریح کرد: با توجه به تدابیری که وزارت بازرگانی در خصوص برپایی نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا و فروشهای فوقالعاده اتخاذ کرده، بازار از آرامش خوبی برخوردار شده است.
کبیری تاکید کرد: در نیمه دوم سال و بعد از ماه مبارک رمضان، بازرسیها افزایش چشمگیری داشته است.
وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که نظارت یک امر دائمی است، با افزایش بازرسیها از تخلف احتمالی در سطح شهر پیشگیری می شود.
کبیری یادآور شد: یکی از اهداف افزایش نظارتها، آرامش و رضایت خاطر مردم است و در تمام طرحهای موفق، مردم نیز با
مدیریت و تصمیم صحیح و به جا پیشتاز اجرای طرح بودهاند.
وی در پایان با بیان اینکه همکاری مردم باعث شده است بازرسیها بهتر از گذشته صورت گیرد از مردم شریف استان خواست در اجرای هر چه مطلوبتر طرحهای نظارتی و بازرسی با سازمان بازرگانی استان قزوین همکاری کنند.
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