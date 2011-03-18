۲۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بودجه سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی در سال 90 اصلاح می شود

مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از اصلاح بودجه سازمان های ملی جوانان و تربیت بدنی در سال آینده خبر داد.

سید جواد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، اعتبار سازمانهای ملی جوانان و تربیت بدنی به صورت جداگانه ارائه شده درصورتیکه نباید اینگونه باشد.

به گفته وی، با توجه به اینکه سازمان ملی جوان و تربیت بدنی با یکدیگر ادغام شده است به همین دلیل بودجه آنها باید در قالب وزارتخانه جوانان و ورزش در نظر گرفته شود .

مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به دلیل اشکال رخ داده در بودجه سازمانهای مذکور، این موضوع به کمیسیون تلفیق و همچنین کمیسیون تخصصی مجلس ارجاع شده و در دستور کار آنها برای بررسی مجدد و اصلاح و تغییر ، قرار گرفته است.

زمانی گفت: با توجه به اینکه تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده است به همین دلیل اصلاح بودجه وزارت ورزش و جوانان در سال آینده انجام می شود.

