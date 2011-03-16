پیکر شهید" محمد روحی" و " کامل پر سیاوش" در ارومیه و مهاباد تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پیکر پاک ستوان دوم شهید "محمد روحی" از افسران فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی که بر اثر انفجار مین در منطقه مرزی سروی ارومیه به درجه رفیع شهادت نائل شد، با حضور و جمع کثیری از مردم مومن و انقلابی ارومیه و مسئولان دستگاههای اجرایی فرماندهان و پرسنل نظامی و انتظامی آذربایجان غربی تشییع شد.

مردم شهیدپرور ارومیه در این آئین با سر دادن شعارهایی پیکر پاک این شهید را باشکوه خاصی تشییع کردنکرده و پیکر مطهر این شهید سرافراز ایران اسلامی جهت دفن به زادگاهش روستای امامزاده ارومیه انتقال یافت.

همچنین طی امروز پیکر شهید "کامل پر سیاوش" نیروی انتظامی مهاباد ازمقابل بیمارستان امام خمینی(ره) این شهرستان تا مزار شهدای فردوس این شهر با حضور مسئولان، روحانیون و مردم شهیدپرور مهاباد تشییع و به خاک سپرده شد.

شهید پرسیاوش، عصر روز سه شنبه براثر انفجار یک عدد نارنجک در منطقه پشت تپ مهاباد به شهادت رسید.

در آیین خاکسپاری این شهید بزرگوار، امام جمعه و فرماندار، رئیس مرکز بزرگ اسلامی و اداره تبلیغات اسلامی، روسای ادارات و جمع زیادی از مردم شهیدپرور شهرستان مهاباد حضور داشتند.