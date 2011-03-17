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۲۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۱

ابوطالب در گفتگو با مهر:

طرح مکتب ایرانی انحراف از آرمانهای انقلاب است

طرح مکتب ایرانی انحراف از آرمانهای انقلاب است

نماینده سابق مجلس تاکید کرد: کوبیدن بر طبل ملی گرایی و مکتب ایرانی که مدتهاست صدای آن را در کشور می‌شنویم در واقع به حاشیه راندن انگیزه اصلی انقلاب و ذات فرهنگی ملت ایران که اسلام بوده است و لذا با این اتفاقات رنگ و بوی جشن دادن به این مراسم مصلحت نیست .

سعید ابوطالب نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط اخیر منطقه و موضوع برگزاری جشن نوروز گفت: اگرهم شرایط فعلی کشورهای اسلامی به این صورت نبود و اتفاقات و کشتارهای اخیر در بحرین صورت نگرفته بود در خصوص برگزاری جشنی به نام جشن نوروز جای تامل و بحث وجود دارد.

وی افزود: اگرچه نوروز یک آیین سنتی است مربوط به جغرافیای فارسی زبانان و کشورهایی که در این حوزه قرار می گیرند اما دعوت از سران برخی کشورها مانند اردن در شرایط فعلی موضوعیت ندارد.

نماینده مجلس هفتم تاکید کرد: کوبیدن بر طبل ملی گرایی و مکتب ایرانی که مدتهاست صدای آن را در کشور می شنویم موضوعیت ندارد و انحراف افکار عمومی و اذهان مردم  از مسائل مهم تر است و در واقع به حاشیه راندن انگیزه اصلی انقلاب و ذات فرهنگی ملت ایران که اسلام بوده است و لذا با این اتفاقات رنگ و بوی جشن دادن به این مراسم مصلحت نیست .

ابوطالب با بیان اینکه بعد از وقوع اتفاقات اخیر در کشورهای اسلامی باید برگزاری جشن نوروز را منقضی می کردیم تصریح کرد: در شرایط فعلی بهترین کاری که دولتمردان می توانند انجام دهند لغو برگزاری جشن جهانی نوروز به عنوان اقدام نمادین و حرکت معترضی دربرابر کشتار اخیر مردم منطقه است.

وی ادامه داد: چرا که این اقدام به عزت بیشتر ایران اسلامی کمک می کند و لذا دولت باید به همه دعوت شدگان به این مراسم اعلام کند به دلیل اتفاقات خاورمیانه و کشتار مردم برگزاری این جشن در شرایط فعلی را به صلاح نمی دانیم و این جشن را در زمان مقتضی برگزار می کنیم و البته برگزاری جشن نوروز در زمانهای بعدی نیز لازم است مقتضیات جدیدی لحاظ شود. 

این فعال رسانه ای در پایان خاطرنشان کرد: معتقدم که عده ای به عمد ملی گرایی افراطی را درمقابل فرهنگ اسلامی قرار می دهند که  متاسفانه عناوینی مانند اسلام ایرانی در همین راستا مطرح می شود.
 

کد مطلب 1275797

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