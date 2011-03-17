طرح مکتب ایرانی انحراف از آرمانهای انقلاب است

سعید ابوطالب نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط اخیر منطقه و موضوع برگزاری جشن نوروز گفت: اگرهم شرایط فعلی کشورهای اسلامی به این صورت نبود و اتفاقات و کشتارهای اخیر در بحرین صورت نگرفته بود در خصوص برگزاری جشنی به نام جشن نوروز جای تامل و بحث وجود دارد.

وی افزود: اگرچه نوروز یک آیین سنتی است مربوط به جغرافیای فارسی زبانان و کشورهایی که در این حوزه قرار می گیرند اما دعوت از سران برخی کشورها مانند اردن در شرایط فعلی موضوعیت ندارد.

نماینده مجلس هفتم تاکید کرد: کوبیدن بر طبل ملی گرایی و مکتب ایرانی که مدتهاست صدای آن را در کشور می شنویم موضوعیت ندارد و انحراف افکار عمومی و اذهان مردم از مسائل مهم تر است و در واقع به حاشیه راندن انگیزه اصلی انقلاب و ذات فرهنگی ملت ایران که اسلام بوده است و لذا با این اتفاقات رنگ و بوی جشن دادن به این مراسم مصلحت نیست .

ابوطالب با بیان اینکه بعد از وقوع اتفاقات اخیر در کشورهای اسلامی باید برگزاری جشن نوروز را منقضی می کردیم تصریح کرد: در شرایط فعلی بهترین کاری که دولتمردان می توانند انجام دهند لغو برگزاری جشن جهانی نوروز به عنوان اقدام نمادین و حرکت معترضی دربرابر کشتار اخیر مردم منطقه است.

وی ادامه داد: چرا که این اقدام به عزت بیشتر ایران اسلامی کمک می کند و لذا دولت باید به همه دعوت شدگان به این مراسم اعلام کند به دلیل اتفاقات خاورمیانه و کشتار مردم برگزاری این جشن در شرایط فعلی را به صلاح نمی دانیم و این جشن را در زمان مقتضی برگزار می کنیم و البته برگزاری جشن نوروز در زمانهای بعدی نیز لازم است مقتضیات جدیدی لحاظ شود.

این فعال رسانه ای در پایان خاطرنشان کرد: معتقدم که عده ای به عمد ملی گرایی افراطی را درمقابل فرهنگ اسلامی قرار می دهند که متاسفانه عناوینی مانند اسلام ایرانی در همین راستا مطرح می شود.

