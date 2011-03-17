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۲۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۴۸

در راستای هدفمندی یارانه ها؛

دانش آموزان زنجانی از کارخانجات آردسازی بازدید می کنند

دانش آموزان زنجانی از کارخانجات آردسازی بازدید می کنند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 زنجان گفت: به ابتکار شرکت غله استان و برای اولین بار در کشور پس از اجرای موفقیت آمیز قانون هدفمند سازی یارانه ها دانش آموزان استان از مراکز تحت پوشش شرکت غله استان بازدید می نمایند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، پرویز خالقی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با هماهنگی های صورت گرفته دانش آموزان استان می توانند طی بازدیدهایی از کارخانجات آرد سازی استان تکنولوژی و تجهیزات، فرآیند تولید آرد و فضاهای ذخیره ای گندم استان آشنا شوند. 

خالقی تاکید کرد: دانش آموزان می توانند فراتر از کلاس های درس و بحث نظری به صورت عینی با صنعت، توان های بالقوه و بالفعل موجود درکارخانجات آرد سازی ارتباط برقرار و درک و فهم واقعی را کسب نمایند.

وی ادامه داد: دانش آموزان به عنوان آیندگان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گروه اصلی و ارزشمند و تاثیرگزاری جهت بهبود روش مصرف صحیح نان و کمک به آحاد جامعه برای افزایش سطح اطلاعات فرایند نگهداری گندم و تولید آرد بشمار می آیند.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 زنجان یادآور شد: استان زنجان پیش قدم در اجرای طرح بازدید دانش آموزان از مراکز ذخیره سازی گندم و کارخانجات آرد سازی استان پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها است.

خالقی گفت: بالا بردن سطح آگاهی عمومی در زمینه مصرف درست و بهینه با استفاده صحیح از تمامی ابزار و امکانات موجود اعم از رسانه های دیداری، نوشتاری و شنیداری با تکیه بر فرهنگ سازی و آموزش، از اصولی است که مورد عنایت بوده است.

وی در ادامه با اشاره به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها افزود: لزوم اصلاح الگوی مصرف نان پس از اجرای موفقت آمیز قانون هدفمند سازی می طلبد که در جهت ارتقاء سطح آگاهی عمومی از روند تولید و نگهداری گندم ،تبدیل آن به آرد و روش های پخت نان مرغوب و باکیفیت قدم هایی برداشته شود. 

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 زنجان با تاکید بر اینکه با فرهنگ سازی از طریق دانش آموزان می توان بر خانواده ها اثر گذاشت اظهار داشت: با استفاده از این روش در حوزه های دیگر نیز موفقیت های خوبی بدست آمده، شرکت غله استان در تلاش است تا کیفیت، هویت و ارزش نان که در گذشته به اشتباه در بین خانواده ها پایین بوده است ارتقاء بخشد.

کد مطلب 1276148

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