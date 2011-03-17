دانش آموزان زنجانی از کارخانجات آردسازی بازدید می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، پرویز خالقی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با هماهنگی های صورت گرفته دانش آموزان استان می توانند طی بازدیدهایی از کارخانجات آرد سازی استان تکنولوژی و تجهیزات، فرآیند تولید آرد و فضاهای ذخیره ای گندم استان آشنا شوند.

خالقی تاکید کرد: دانش آموزان می توانند فراتر از کلاس های درس و بحث نظری به صورت عینی با صنعت، توان های بالقوه و بالفعل موجود درکارخانجات آرد سازی ارتباط برقرار و درک و فهم واقعی را کسب نمایند.

وی ادامه داد: دانش آموزان به عنوان آیندگان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گروه اصلی و ارزشمند و تاثیرگزاری جهت بهبود روش مصرف صحیح نان و کمک به آحاد جامعه برای افزایش سطح اطلاعات فرایند نگهداری گندم و تولید آرد بشمار می آیند.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 زنجان یادآور شد: استان زنجان پیش قدم در اجرای طرح بازدید دانش آموزان از مراکز ذخیره سازی گندم و کارخانجات آرد سازی استان پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها است.

خالقی گفت: بالا بردن سطح آگاهی عمومی در زمینه مصرف درست و بهینه با استفاده صحیح از تمامی ابزار و امکانات موجود اعم از رسانه های دیداری، نوشتاری و شنیداری با تکیه بر فرهنگ سازی و آموزش، از اصولی است که مورد عنایت بوده است.

وی در ادامه با اشاره به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها افزود: لزوم اصلاح الگوی مصرف نان پس از اجرای موفقت آمیز قانون هدفمند سازی می طلبد که در جهت ارتقاء سطح آگاهی عمومی از روند تولید و نگهداری گندم ،تبدیل آن به آرد و روش های پخت نان مرغوب و باکیفیت قدم هایی برداشته شود.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 زنجان با تاکید بر اینکه با فرهنگ سازی از طریق دانش آموزان می توان بر خانواده ها اثر گذاشت اظهار داشت: با استفاده از این روش در حوزه های دیگر نیز موفقیت های خوبی بدست آمده، شرکت غله استان در تلاش است تا کیفیت، هویت و ارزش نان که در گذشته به اشتباه در بین خانواده ها پایین بوده است ارتقاء بخشد.