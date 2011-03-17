مردم قزوین در راهپیمایی محکومیت سرکوب وحشیانه مردم بحرین شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین، شورای هماهنگی استان قزوین با صدور اطلاعیه ای از مردم استان دعوت کرد با شرکت در راهپیمایی فردا جمعه کشتار مردم بی دفاع بحرین توسط ایادی استکبار را محکوم کنند.

در بخشی از این اطلاعیه با اشاره به اینکه موج بیداری اسلامی و خیزش مردم مسلمان منطقه خاورمیانه و آفریقا به ویژه بحرین، یمن، لیبی، مصر، اردن و تونس موجب به خطرافتادن منافع استکبار جهانی شده، آمده است: دخالتهای گسترده نظامی عمال استکبار و لشگرکشی آشکار و عربستان سعودی و امارات در کشتار مردم بی دفاع و مسلمان بحرین را محکوم می کنیم.

در این اطلاعیه از عموم مردم شریف و شهید پرور استان قزوین دعوت شده است با حضور پرشور و انقلابی خود در تجمع اعتراض آمیزی که روز جمعه ۲۷ اسفند ماه پس از اقامه نمازجمعه در میعادگاههای نماز جمعه استان همزمان با سراسر کشور برگزار می شود شرکت کرده و ضمن حمایت از موج بیداری اسلامی در کشورهای منطقه، نفرت و انزجار خود را از کشتار وحشیانه و دخالتهای نظامی عمال استکبار اعلام کنند.

بیانیه بسیج فرهنگیان استان در محکومیت کشتار مردم در بحرین

سازمان بسیج دانش آموزان و فرهنگیان استان قزوین نیز با صدور بیانیه ای کشتار مردم بحرین را محکوم کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: به دنبال حرکت های ضد استبدادی مردم کشورهای عربی، اسلامی علیه حکومت های وابسته و دیکتاتور و قیام مردم مسلمان و شیعه بحرین علیه حکومت وابسته آل خلیفه و پس از سفر وزیر دفاع آمریکا، موج جدید مقابله و سرکوب مردم بی دفاع آغاز شد که با لشگر کشی برخی کشورهای منطقه (عربستان)، مردم مظلوم و آزادی خواه مورد وحشیانه ترین حملات قرار گرفتند.

در این بیانیه همچنین آمده است: متاسفانه حکومت های خائن کشورهای منطقه از سرنوشت دیکتاتورهای قبلی مانند صدام، درس عبرت نگرفته و با طناب پوسیده آمریکا خود را در ورطه نابودی و قهر ملتها قرار می دهند.

در بخش دیگر این بیانیه آورده شده: ما دانش آموزان و فرهنگیان بسیجی استان قزوین ضمن محکومیت شدید اینگونه اقدامات واعلام حمایت همه جانبه از خواسته های به حق مردم مسلمان و به خصوص شیعیان بحرین برای برکناری حکومت وابسته و مرتجع آل خلیفه و برقراری دموکراسی در این کشور از مسئولین وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور درخواست می کنیم از تمام ظرفیت های خود نسبت به اعلام حمایت از مردم بحرین و محکومیت اقدامات سران وابسته منطقه واکنش استفاده کنند.