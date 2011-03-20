65 درصد مردم بدون برنامه ریزی سفر می کنند

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه سفر یکی از ابزارهای رفاهی، تفریحی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین فرصتی برای تجدید قوا و تمدید انرژی و بهره وری از جاذبه های طبیعی و گردشگری محسوب می شود به همین دلیل مردم کشور ما نیز از تعطیلات بین کاری، تعطیلات تابستانی و نوروز برای انجام سفر استفاده می کنند.

از آنجا که تعطیلات تابستان و نوروز به دلیل طولانی بودن، مناسبترین فرصت برای سفر است بنابراین بسیاری از خانواده ها در این دو زمان به سفر می روند.

این متخصص علوم رفتاری تاکید کرد: با توجه به بررسی های انجام شده توسط گروه آسیب شناسی اجتماعی مرکز مطالعات استراتژیک آریا طی سه سال اخیر در استانهای گیلان و مازندران، فارس، اصفهان و تهران، تعداد مسافران بیش از استانهای دیگر بوده است.

به گفته ابهری، متاسفانه بسیاری از هموطنان بدون برنامه ریزی قبلی و پیش بینی های لازم از نظر محل اقامت اقدام به سفر کرده و با توجه به موسوم نبودن ذخیره محل اقامت (رزرواسیون )، مجبور به اقامت در پارکها و اماکن عمومی می شوند.

البته طی سالهای اخیر چادرهای سفری کمک بزرگی به این گونه افراد کرده اما سرما و گرما، بارندگی و دسترس نبودن امکانات بهداشتی خاطرات تلخی از سفر در ذهن هموطنان گذاشته است.

کارشناسان معتقدند گران بودن نرخ هتل و امکانات اقامتی و محدودیت ظرفیت آنها و همچنین عدم رعایت ضوابط بهداشتی در برخی از غذاخوری ها خستگی سفر را دو چندان کرده است.

مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: استفاده زیاد از وسایل حمل و نقل عمومی باعث شده مسافرین از وسایل نقلیه شخصی استفاده کرده و براین اساس مشکل تعمیرات، مکان اقامت و حوادث فنی نیز به لیست مشکلات سفرهای نوروز و تابستانی اضافه می شود.

به گفته ابهری، عدم رعایت قوانین و مقررات توسط بعضی از رانندگان مهمان در شهرهای یاد شده و همچنین کم توجهی به موازین بهداشتی بویژه بهداشت محیط باعث ایجاد زحمت برای بعضی از مهمانها شده است.

از نگاه رفتار شناسی سفر، پیش بینی و برنامه ریزی های اولیه برای تامین محل اقامت، مراکز مورد نظر جهت بازدید و استفاده از وسیله نقلیه رفت و آمد و همچنین پیش بینی بودجه لازم از جمله نکات لازم و ضروری برای انجام یک سفر فرحبخش است.