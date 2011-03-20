ناوگروه اعزامی نیروی دریایی ارتش به دریای مدیترانه در بندرعباس پهلو گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، دوازدهمین ناوگروه اعزامی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به آبهای آزاد که پس از 32 سال موفق به عبور از کانال سوئز و حضور در دریای مدیترانه شده بود پیش از ظهر یکشنبه در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس پهلو گرفت.

این ناوگروه متشکل از دو ناو پشتیبانی و بالگردبر خارک و ناوشکن الوند از اول بهمن ماه امسال سفر خود را از بندرعباس به سمت شمال اقیانوس هند آغاز کرده و پس از تامین امنیت کشتیهای تجاری و نفتکش ایران در خلیج عدن به سمت دریای سرخ حرکت کرد.

این ناوگروه در دریای سرخ در بندر جده عربستان پهلو گرفت و همه اعضای آن در عربستان به زیارت خانه خدا مشرف شدند.

سپس این ناوگروه به سمت کانال سوئز حرکت کرده و موفق به عبور از این کانال و حضور در دریای مدیترانه شدند.

ناوگروه دوازدهم نیروی دریایی ارتش در دریای مدیترانه در بندر لاذقیه کشور سوریه پهلو گرفت و پس از مدتی توقف در این بندر به سمت ایران حرکت کرد.

لازم به ذکر است که این ناوگروه در مسیر حرکت خود به سمت دریای سرخ یک کشتی تجاری هنگ کنگی را از دست دزدان دریایی خلیج عدن نجات داد.