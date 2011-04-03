دروغ های سیزده الکترونیکی/ طعنه هافینگتون پست به نیویورک تایمز

به گزارش خبرگزاری مهر، البته در ایران نیز به طور محدود این رسم وجود دارد که به جای دروغ اول آوریل، دروغ سیزده نام گرفته است که البته نتوانسته جایی در فرهنگ غنی ایرانیان باز کند.

اما در این روز بیشتر در کشورهای غربی رسم شده که مردم و اعضای خانواده و آشنایان دروغهایی را به صورت واقعیت ابراز می دارند که تاریخ مصرف آن از یک ثانیه تا 24 ساعت طولانی تر نمی شود.

روز گذشته البته پایگاههای الکترونیکی هم رو به دروغگویی آوردند که در این میان می توان به پایگاه خبری هافینگتون پست، گوگل و اپل اشاره کرد.

دروغ سیزده هافینگتون پست از این قرار بود که این پایگاه خبری با نگاهی طنز به اقدام اخیر برخی از سایتهای روزنامه های آمریکایی از جمله نیویورک تایمز که برای خواندن مطالب آن باید آبونمان پرداخت کرد، اعلام کرد از این پس از مخاطبان خود آبونمان می گیرد اما این مسئله برای کسانی که در روزنامه نیویورک تایمز کار می کنند صدق نمی کند و آنان می توانند به صورت رایگان اخبار هافینگتون پست را بخوانند!

گوگل نیز خود را به جع دروغگوها رساند و از ارائه افزونه جدیدی با عنوان "اتوکامپلتر" خبر داد. بر اساس خبری که از سوی گوگل منتشر شد کاربران با استفاده از این نرم افزار می توانستند بدون تایپ کلمه ای و یا حتی دست زدن به موس (موشواره) نامه های الکترونیکی خود را باز کرده، بخوانند و پاسخ دهند.

گوگل در انتهای این خبر دروغ خود را مستند کرد و با انتشار یک ویدیوی آموزشی نحوه استفاده از این نرم افزار را به کاربران ارائه داد. در این ویدیوی آموزشی فردی که پشت رایانه خود نشسته بود با حرکت پانتومیم باز کردن یک نامه، توانست ایمیل جدید خود را باز کرده و بخواند. بعد هم با حرکت سر و دست به آن پاسخ داد و نامه را ارسال کرد!

تاریخ مصرف این دروغ هم تنها از چند ساعت بیشتر نشد و کاربران بعدها متوجه شدند که گوگل چه دروغ بزرگی به آنان در روز اول آوریل گفته است.

شرکت اپل نیز از قافله دروغگوها عقب نماند. این شرکت آمریکایی در پایگاه الکترونیکی خود خبری طنز را با این مضمون منتشر کرد که در جلسه بعدی مهندسان اپل با مخاطبان علاوه بر گفتگوی رو در رو و شنیدن نظرات مردم، نوشیدنی هم سرو می شود.