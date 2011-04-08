رشد 89 درصدی صادرات محصولات کشاورزی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی گلچوب عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در ساری افزود: صادرات محصولات کشاورزی در12 ماهه سال 88 رقم 16 میلیون و 847 هزار دلاربوده که در 12 ماهه سال 89 علاوه بر تحقق این رقم بیش از 13 میلیون دلار بیشتر و حدود 80 درصد افزایش داشته ایم که در مجموع رقم به بیش از 30 میلیون دلار رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: از لحاظ وزنی صادرات مازندران در سال 89 نسبت به مدت مشابه سال 88 حدود 251 درصد رشد داشته است.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی مازندران، انواع محصولات کشاورزی صادره را کیوی، مرکبات، گل وگیاه، پیاز و سیب زمینی، سیب درختی، انواع سبزیجات عنوان کرد.

وی افزود: این کالاها به مقصد کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، ارمنستان، روسیه، عراق، افغانستان، امارات، بلاروس صادر شد.

گلچوب، مهم ترین عوامل رشد صادرات محصولات کشاورزی استان در سال 89 را پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به صادر کنندگان، کمک به فعالیتهای بازاریابی و توسعه بازارهای هدف، پرداخت یارانه های صادراتی و توسعه و تجهیز زیرساختهای صادراتی عنوان کرد.