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۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۱۷

استاندار گیلان:

گیلان 13 بیمارستان نیمه کاره دارد

گیلان 13 بیمارستان نیمه کاره دارد

رشت - خبرگزاری مهر: مهدی سعادتی از وجود 13 بیمارستان نیمه کاره در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مهدی سعادتی عصر پنجشنبه در جمع مسئولان استان به مناسبت هفته سلامت اظهار داشت: بر ضرورت تمکیل ساخت پروژه های نیمه تمام بهداشتی و درمانی در استان تاکید کرد.

وی اظهار داشت: اتمام ساخت بیمارستان فوق تخصصی سایت لاکان، 13 بیمارستان نیمه تمام استان، تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت در اولویت هستند.

استاندار گیلان ادامه داد: توانمندسازی کادر مراکز درمانی و خدماتی در روند ارائه خدمات بهینه به مردم بسیار موثر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان نیز در این مراسم با ارائه گزارشی از عملکرد این دانشگاه گفت: در سالهای اخیر تلاش های موثری در زمینه تجهیز و توسعه مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان های استان انجام گرفته اما پاسخگوی به مطالبات جامعه نیازمند توجه بیشتری است.

حسن بهبودی در ادامه به تبیین جایگاه شورای سلامت استان در ارتقای خدمات بهداشت و درمان پرداخت و از نمایندگان استان در مجلس خواست برای تخصیص اعتبارات عمرانی به طرح های نیمه تمام این دانشگاه پیگیری های لازم را به عمل آورند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز گفت: نمایندگان استان تلاش دارند در روند بررسی بودجه سال 90 اعتبارات بیشتری به بهداشت و درمان استان اختصاص یابد.

حسن تامینی افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در طول فعالیت دولت نهم و دهم اقدامات موثری برای توسعه کمی و کیفی امکانات و خدمات بهداشتی درمانی، بهبود و استانداردسازی شاخص های سلامت، افزایش سرانه خدمات بهداشتی، درمانی و فراهم کردن زمینه دسترسی مطلوب و آسان همگان به خدمات مختلف بهداشتی درمانی در سطح کشور و استان  برداشته شده است.

وی ادامه داد: خوداتکایی کشور در درمان بسیاری از بیماری های پیچیده با تربیت پزشکان و کادر درمانی متخصص و متعهد، دستیابی به دانش های نوین پزشکی و موفقیت در تولید انواع داروهای مورد نیاز بیماران و نیز صدور خدمات تخصصی بهداشتی درمانی، بخشی از دستاوردها و کارنامه درخشان نظام در ارتقای سلامت است.

کد مطلب 1283759

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