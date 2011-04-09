حسن رضایی شریف‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید خبر حذف پست کتابدار مدارس از سوی مسئولان رده‌بالای وزارت آموزش و پرورش گفت: ما بارها از مسئولان وزارت آموزش خواستیم در این مورد با تامل بیشتری حرکت کنند که متاسفانه این هشدارها کارساز نشد.

وی افزود: البته در صحبت‌هایی که با آقای حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش داشتیم، او تاکید می‌کرد که کتابخانه برای آموزش و پرورش اهمیت دارد و باید جزو ساختار مدارس باقی بماند و اینطور نیست که حذف پُست کتابدار به معنی کم‌اهمیت جلوه دادن این شغل باشد!

رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران اضافه کرد: ما قویاً معتقدیم باید متخصصان و کسانی که فارغ‌التحصیل رشته کتابداری و علوم اطلاع‌رسانی هستند، در این پست به خدمت گرفته شوند و الّا می‌توان مسئولیت کتابخانه یک مدرسه را به هر کسی که آشنایی مختصری با کتاب دارد، سپرد.

رضایی شریف‌‌آبادی افزود: من قبلاً هم گفته بودم کسانی هم که تا پیش از این قانون به عنوان کتابدار در کتابخانه‌های مدارس فعالیت می‌کردند، عموماً فارغ‌التحصیل رشته کتابداری نبودند و تنها به خاطر خالی بودن این پُست بود که مسئولیت کتابخانه‌های مدارس را به آنها می‌سپردند.

وی همچنین با بیان اینکه "حذف پُست کتابدار از مدارس لطمه‌ای جدی به آموزش و پرورش خواهد زد" نسبت به این وضعیت هشدار داد و گفت: با توجه به برخی شنیده‌ها و خبرها قرار است افرادی که قبلاً با عنوان کتابدار در مدارس فعالیت می‌کردند، به عنوان کتاب‌یار به خدمت گرفته شوند که هنوز معلوم نیست وظیفه چنین شخصی چیست و اساساً این پُست چه جایگاهی دارد؟

به گزارش مهر، مسئولان وزارت آموزش و پرورش اخیراً بخشنامه "کلیات اجرایی الزامات ساماندهی نیروی انسانی 89- 90" را ابلاغ کرده است.

در ماده 14 بخشنامه مذکور آمده است: "باعنایت به حذف کتابدار از دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی سال تحصیلی 90-89 نیروهای دارای پست کتابداری پس از تبدیل وضعیت صرفاً در بخش پرورشی به کار گرفته خواهند شد".

این ابلاغیه در حالی بود که پیشتر حاجی‌بابایی دلیل این اقدام خود را اینگونه ذکر کرده بود: "وزارت آموزش و پرورش نمی‌تواند برای 70 هزار کتابخانه موجود در مدارس کشور، کتابدار استخدام کند".