به گزارش خبرنگار مهر، دیدار امروز شنبه استقلال تهران و نفت آبادان یک تماشاگر ویژه داشت و آن کسی نبود که کارلوس کی‌روش که به همراه دستیارانش برای تماشای بازی امروز به ورزشگاه آزادی آمده بود.

در جایگاه ویژه ورزشگاه آزادی علاوه بر مربیان پرتغالی تیم ملی، چهره هایی آشنایی چون فرزاد مجیدی، امین نوروزی، رضا رجبی ، علی نظری جویباری، علی فتح الله زاده ، پژمان منتظری ، میلاد میداوودی و ... حضور داشتند.

* حمید فرخ نژاد بازیگر خوزستانی سینمایی ایران که از علامندان تیم نفت آبادان است با پیراهن تیم ملی برزیل در جایگاه ویژه ورزشگاه حضور داشت.

* جمعی از طرفداران تیم فوتبال نفت آبادان با پیراهن های زرد رنگ در جایگاه اختصاصی تماشاگران پرسپولیس نشسته بودند و تیم خود را حمایت می کردند. آنها پیش از آغاز بازی با سر دادن شعار پرویز آبادانی حمایت خود را از سرمربی خوزستانی تیم استقلال ابراز داشتند.

* در حالی که به نظر می رسد به دلیل عملکرد نه چندان مطلوب محمد محمدی در دیدارهای اخیر استقلال و نیز شرایط مطلوب وحید طالب لو در تمرینات اخیر، درون دروازه استقلال جابجایی صورت بگیرد باز هم این محمد محمدی بود که از دروازه آبی پوشان حراست می کرد و وحید طالب لو نیمکت نشین بود.

* در مسابقه امروز هم شاهد عدم استقبال تماشاگران بودیم. به جرات می توان گفت تنها روی 5 یا 6 جایگاه ورزشگاه تماشاگران ایستاده اند و دیگر سکوهای ورزشگاه خالی از تماشاگر است.

* تماشاگران تیم فوتبال استقلال پیش از آغاز بازی به شدت فرهاد مجیدی کاپیتان این تیم را مورد تشویق قرار دادند. مجیدی به علت مصدومیت در دیدار امروز جزو نفرات اصلی استقلال نبود.

* پیش از آغاز مسابقه مربیان تیم فوتبال استقلال سمت نیمکت نفت آبادان رفتند و با غلام پیروانی و شاگردانش خوش و بش کردند.

* یورگن گده مربی آلمانی تیم فوتبال استقلال که در بازی برابر راه آهن با کارت قرمز داور از زمین اخراج شده بود بازی امروز را به همراه مترجمش از روی سکوهای ورزشگاه دنبال کرد.

* امیرحسین صادقی، ایمان مبعلی، وحید طالب لو، هادی شکوی ، سید مهدی سیدصالحی، مجتبی جباری، جواد شیرزاد و محمد محمدی بازیکنان تیم فوتبال استقلال بودند که پیش از آغاز مسابقه نزد غلامحسین پیروانی رفتند و برای حضور در میدان از وی سرمربی تیم نفت آبادان رخصت گرفتند.

* از جمع بازیکنان خوزستانی هم حسن هوری به سمت مظلومی رفت و از وی برای حضور در میدان اجازه گرفت.

* تماشاگران تیم فوتبال استقلال پیش از آغاز بازی غلامحسین پیروانی سرمربی تیم نفت آبادان را مورد تشویق خود قرار دادند.

* نوع تشویق هواداران نفت آبادان هواداران تیم استقلال را سر ذوق آورده بود و به سبک خوزستانی از تیم خود حمایت می کردند.

* جمعی از هواداران خوش ذوق تیم فوتبال استقلال تهران بنری از وحید طالب لو را در گوشه ای از سکوهای ورزشگاه آزادی نصب کرده بودند.

* هواداران تیم فوتبال استقلال پس از آنکه مجتبی جباری در دقیقه 29 موفق به گلزنی شد با سر دادن شعار "مجتبی جباری زیدان آسیایی" این بازیکن را مورد تشویق قرار دادند.

* در دقایق پایانی نیمه اول برخوردی بین علی ممبینی مدافع تیم فوتبال صنعت نفت آبادان و سید مهدی سید صالحی مهاجم تیم استقلال بوجود آمد که این مسئله اعتراض تماشاگران استقلال را بدنبال داشت.