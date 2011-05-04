حجت الاسلام ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این همایش با هدف ارتقای سطح علمی قاریان و مفسران به مدت سه روز در مشهد مقدس برگزار شد که نه مفسر، قاری و استاد قرآنی نیز از کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی در این همایش حضور یافتند.

وی در ادامه گفت:: برگزاری کارگاه های آموزشی ارتقای سطح قاریان، کارگاه شیوه بیان تفسیر همراه ویژه ائمه جماعات و کارگاه آسیب شناسی و راه کار توسعه جلسات قرآنی مساجد ویژه استادان قرآنی از جمله برنامه های این همایش کشوری بود.

حجت الاسلام ذوالفقاری خاطر نشان کرد: قاریان شرکت کننده در همایش در کارگاه های ترتیل، اذان و تجوید از استادانی همچون پرهیزکار، طوسی و سعیدیان بهره مند شدند.