به گزارش خبرگزاری مهر، "امیر لطیف" در ادامه با بیان اینکه تنها چند روز از آمدن "بن لادن" به منطقه ابوت آباد می گذشت، گفت : اسامه و همراهانش پیش از کشته شدن مقاومت زیادی از خود نشان داده ند اما سرانجام در عملیات مشترک نیروهای آمریکایی-پاکستانی کشته شدند.

این در حالی است که گروه غیرقانونی تحریک طالبان پاکستان ( از گروه های افراطی ) گزارش های مربوط به کشته شدن بن لادن را تکذیب می کند و نکته جالب آنکه دولت پاکستان هنوز موضع تحریک طالبان را تکذیب یا رد نکرده است.

وی در ادامه به وجود موارد ضد و نقیض در گزارش منتشر شده درباره مرگ بن لادن اشاره کرد و گفت : دولت پاکستان اعلام کرده که بن لادن در حمله بالگردهای پاکستانی به منطقه ابوت آباد در نزدیکی منطقه نظامی کاکل که بزرگترین آکادمی نظامی پاکستان است کشته شده و این در حالی است که گفت می شود بالگردهای مهاجم آمریکایی بوده اند.

این روزنامه نگار پاکستانی در ادامه گفت : حمله به ابوت آباد در ساعت یک و پنج دقیقه بامداد امروز انجام شد و در اولین مرحله زنی که به عنوان سپر انسانی در مقابل بن لادن قرار گرفته بود کشته شد و سپس رهبر القاعده با اصابت گلوله به سرش نقش بر زمین شد. و پس از آن سه محافظ بن لادن در نبردی که 40 دقیق طول کشید کشته شدند.

به گفته امیر لطیف بن لادن به تازگی به ابوت آباد آمده بود و پیش از آن در مرز پاکستان و افغانستان حضور داشت. رهبر القاعده بیشتر از چند روز در یک جا سکونت نمی کرد و با این روش بارها از دست نیروهای تعقیب کننده خود گریخته بود اما اینبار گویا بن لادن بیش از حد به خودش مطمئن شده و همین امر مقدمات کشته شدن وی را فراهم کرده است.

لطیف در پاسخ به این پرسش که کشته شدن بن لادن چه تاثیری بر فعالیت های این شبکه می گذارد گفت : همانگونه که شواهد نشان می دهد شبکه القاعده ضعیف شده و دیگر به عنوان یک گروه منسجم عمل نمی کند. القاعده هم اکنون شاخه شاخه شده و تحت عناوین مختلف در کشورهای پاکستان، افغانستان، سومالی، یمن، اردن و مصر فعالیت می کند . از نظر من مرگ بن لادن از لحاظروانی یک پیشرفت و یک نمره مثبت برای امریکا و مردمی که گمان می کردند بن لادن مسئول اصلی حملات 11 سپتامبر بود فراهم می کند.

وی در ادامه افزود : با این وجود مشکل اصلی آمریکا در منطقه همچنان پابرجاست و جنگ میان این کشور و طالبان ادامه دارد و کشته شدن رهبر القاعده تاثیری بر اقدامات طالبان نخواهد داشت. مشکل اصلی آمریکا سیاست های این کشور است و ایالات متحده هنوز در افغانستان و دیگر نقاط جهان با مقاومت مردم مواجه است.