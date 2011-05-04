حمید بهبهانی استاد نمونه شد/ تقدیر رئیس جمهور از وزیر سابق

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرتضی فرهادی کمره‌ای استاد تمام رشته جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر احمد خاتمی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر محمد نریمانی استاد روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی، دکتر سیدفضل‌الله موسوی استادتمام حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران، دکتر مرتضی سامتی دانشیار رشته اقتصاد از دانشگاه اصفهان، حجت‌الاسلام دکتر محمدعلی رضایی رنانی دانشیار الهیات و معارف اسلامی از جامعة المصطفی العالمیه و دکتر انسیه خزعلی دانشیار زبان ادبیات عرب از دانشگاه الزهرا(س) به عنوان اساتید نمونه گروه علوم انسانی فردا توسط محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور مرد تقدیر و تلجیل قرار می‌گیرند.

دکتر نعمت‌الله ریاضی استاد فیزیک نجوم دانشگاه شیراز و دکتر عباس افخمی اقداء استاد شیمی تجزیه دانشگاه بوعلی همدان به عنوان اساتید نمونه گروه علوم پایه در بیست و یکمین مراسم تجلیل از اساتید نمونه کشوری معرفی می‌شوند.

دکتر حمید بهبهانی استاد مهندسی راه و ساختمان دانشگاه علم و صنعت ایران و وزیر سابق راه، محمد رنجبر هم‌قاوندی استاد مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکتر مسعود رحیمی استاد مهندسی شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه، دکتر سعید سهراب پور استاد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، دکتر علی رستمی استاد مهندسی برق دانشگاه تبریز و دکتر علی شکوه‌فر استاد مهندی متالوژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر از اساتید نمونه گروه فنی مهندسی هستند.

دکتر پرویز شیشه بر استاد رشته حشره شناسی دانشگاه شهید چمران، دکتر سید علیمحمد میرمحمدی میبدی استاد رشته اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان و رئیس دانشگاه یزد و همچنین ابراهیم پورجم دانشیار بیماری‌های گیاهی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان اساتید نمونه گروه کشاورزی و دامپزشکی فردا توسط رئیس جمهور معرفی و تقدیر می‌شوند.

به گزارش مهر، به گفته مهدی ایران‌منش - معاون وزیر علوم هیچکدام از دانشگاه‌های مرتبط با رشته هنر و معماری اقدام به معرفی استاد نمونه کشوری نکرده‌اند لذا امسال بیست و یکمین مراسم تجلیل از اساتید نمونه کشوری همراه با جای خالی اساتید هنری برگزار می شود.

ایران‌منش هنگامی که حمید بهبهانی را به عنوان استاد نمونه کشوری در گروه فنی و مهندسی اعلام کرد خاطرنشان کرد: اگر دکتر بهبهانی در زمان تعیین اساتید نمونه کشوری هنوز هم وزیر بودند وی را انتخاب نمی‌کردیم هرچند که امتیازات‌شان خیلی خوب بود.