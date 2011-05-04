به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامرضا بصیری پور صبح چهارشنبه در نشست اعضای شوراهای دانش آموزی اظهارداشت: برای اطلاع این شهروندان از وظایف شورا، باید فرهنگ سازی و اطلاع رسانی کرد.

وی افزود: عدم اطلاع رسانی به این شهروندان باعث شده که آنان خواسته هایی از شوراها داشته باشند که خیلی با وظایف تدوین شده شورا همخوانی نداشته باشد.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: تامین داروی افراد بیمار، پرداخت قبوض آب، برق و گاز شهروندان پرمصرف، ایجاد شغل برای بیکاران و پرداخت وام از جمله خواسته های شهروندان هنگام رویارویی با اعضای شورای اسلامی شهر مشهد است.

بصیری پور با اشاره به اینکه نظارت بر مصوبات شورای اسلامی از وظایف شوراها است، افزود: شش کمیسیون در شورای اسلامی شهر مشهد تشکیل شده و هر طرحی قبل از ارائه در صحن علنی شورا درکمیسیون بررسی و نظر خواهی می شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد نیز گفت: شهرداری مشهد در چهار سال اخیر از یک نهاد صرفا خدماتی به نهاد "خدماتی اجتماعی" تبدیل شده است.

فاطمه غیور افزود: نوع نگاه شهرداری مشهد به شهروندان این کلانشهر، فرهنگی و اجتماعی است.

وی بیان کرد: در سال های اخیر برای بانوان مشهدی گام های خوبی برداشته شده که احداث پارک بانوان، اختصاص 14 سالن ورزشی و اجرای طرح های ورزشی به ابتکار مدیریت تربیت بدنی همگانی شهرداری مشهد ازآن جمله است.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد اظهار داشت: شوراهای دانش آموزی نقش اساسی در فرهنگ سازی شهری برعهده دارند.

وی افزود: این شوراها از ظرفیت بالایی برخوردار بوده و می توانند در بین خانواده ها در مولفه های رعایت حقوق شهروندی مثمرثمر باشند.