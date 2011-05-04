دکتر محمدرضا مخبردزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نقشه رونمایی شده است و این موضوع به معنای ابلاغ آن است البته به زودی از سوی رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی امضاء می شود.

وی خاطرنشان کرد: اولین جلسه ستاد اجرایی کردن و راهبری نقشه جامع علمی کشور با حضور وزرای علوم و بهداشت و معاون علمی رئیس جمهوری زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می شود.

مخبردزفولی یادآور شد: در این جلسه سهم هر یک از دستگاههای اجرایی و کارهایی که باید انجام دهند را مشخص می کنیم که بنا بر آن هر وزارتخانه و هر بخش آموزشی، علمی و پژوهشی کشور چه سهمی خواهند داشت.

به گزارش مهر، نقشه جامع علمی کشور 17 اسفند ماه 89 پس از 4 سال کار مداوم رونمایی شد. نقشه جامع علمی کشور 224 اقدام ملی مهم دارد که تا افق 1404 باید هر سال تعدادی از اقدامات با برنامه ریزی به اجرا برسد.