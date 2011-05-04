  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۰۱

27 تا 30 اردییهشت در تهران/

کنگره رادیولوژی ایران با حضور پزشکان هسته ای برگزار می شود

کنگره رادیولوژی ایران با حضور پزشکان هسته ای برگزار می شود

بیست و هفتمین کنگره رادیولوژی ایران با حضور دو هزار رادیولوژیست، متخصص پزشکی هسته ای و تمامی پزشکان از 27 تا 30 اردیبهشت ماه جاری در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالرسول صداقت رئیس بیست و هفتمین کنگره رادیولوژی ایران با اعلام این خبر افزود: در این کنگره بیش از 30 سخنران از 5 قاره جهان دعوت شده اند.

وی افزود: یکی از نکات ویژه کنگره بیست هفتم، تعداد مقالات علمی ارائه شده توسط مهمانان خارجی است. بطوریکه 20 درصد مقالات ارائه شده به کنگره مربوط به مدعوین خارجی است.

صداقت با اعلام اینکه سخنرانیهای بیست و هفتمین کنگره رادیولوژی ایران همزمان در سه سالن محل کنگره برگزار می شود، گفت: در 5 سالن نیز کارگاههای آموزشی برپا می شود.

همچنین دکتر جلال جلال شکوهی، دبیر کنگره از برپایی نمایشگاهی از آخرین تجهیزات روز دنیا در رشته رادیولوژی خبر داد و افزود: این نمایشگاه در فضایی به وسعت سه هزار و 200 مترمربع در محل کنگره دایر می شود.

وی در ارتباط با ویژگی کنگره بیست و هفتم رادیولوژی ایران در مقایسه با کنگره های قبلی، گفت: در این کنگره به تصویربرداری از ناحیه سر و گردن و قفسه سینه و شکم و همچنین تصویربرداری مولکولی توجه ویژه ای شده است.
کد مطلب 1304815

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها