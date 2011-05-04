قطع مکرر برق و اینترنت و دشواری خبررسانی در نمایشگاه کتاب

قطع مکرر برق و نیز اینترنت در مصلی، پوشش رسانه‌ای بیست و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران را با دشواری‌هایی روبرو کرده است.