قطع مکرر برق و اینترنت و دشواری خبررسانی در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، برق بخشهایی نمایشگاه کتاب تهران از صبح امروز با قطعیهای مکرری همراه بوده است.
براساس این گزارش برخی سیم کشیهای غیرمجاز و استفاده بیش از حد متعارف از برخی کنتورهای برقٍ بعضی از بخشهای نمایشگاه دلیل اصلی این اتفاق بوده است.
از جمله بخشهایی که دچار قطعی مکرر برق شد، قسمت ستاد خبری نمایشگاه بود که این مسئله پوشش رسانهای این نمایشگاه را با اختلال مواجه کرد. مسئله قطعی اینترنت هم بر قطعی برق اضافه شده و کار خبررسانی را با مشکلاتی روبرو کرده است.
هم اکنون و در زمان مخابره این گزارش، برق بخشهای زیادی از مصلی برقرار است و مسئولان واحدهای مربوطه در حال رفع این نقیصه هستند.
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