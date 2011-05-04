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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۵۲

چهارمین دوره آموزشی معتمدین معین استان قزوین برگزار می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین گفت: چهارمین دوره آموزش عمومی و تخصصی معتمدین معین با حضور 120 نفر در قزوین برگزار می شود.

سید محمد مهدی شهروش در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: هدف از برگزاری این دوره آموزشی، آشنایی با ویژگیها و نیازهای جامعه هدف، تبادل اطلاعات، تجربیات و انعکاس آخرین دستور العملهای بنیاد شهید در خصوص معتمدین معین فعال در شبکه های مختلف راهیان، همیاران و مشاوران است.

شهروش افزود: تبیین فعالیتهای جدید معتمدین معین، آشنایی با مهارتهای زندگی، تقویت مهارتهای ارتباطی اعضا و پرسش و پاسخهای مشاوره ای از مهمترین موضوعات مورد بررسی در این دوره آموزشی است.

وی تصریح کرد: درحال حاضر اعضای معتمدان معین استان قزوین در شبکه های همیاران، راهیان، شبکه دانشجویی، شورای مشورتی فرمانداران و استاندار و تشکلهای مردمی به منظور شناسایی ظرفیتهای موجود در جامعه ایثارگری و رفع مشکلات آنان فعال هستند.

شهروش مراجعه معکوس را نیز از برنامه های این سازمان عنوان کرد و افزود: در این طرح گروههای مددکاری، کارکنان و معتمدین معین سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین با حضور در منازل خانواده های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان مشکلات آنان را شناسایی و موارد قابل پیگیری را به بنیاد ارجاع می دهند.

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین خاطرنشان کرد: چهارمین دوره آموزشی معتمدین معین استان قزوین به مدت سه هفته روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در سالن اجتماعات گلزار شهدای قزوین برگزار خواهد شد.

معتمدین معین سازمانی مردمی از جامعه ایثارگری است که از سال 1385 تشکیل شده است.

کد مطلب 1305194

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