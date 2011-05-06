به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد باقر تحریری ظهر پنجشنبه در هفدهمین اجلاسیه استادان جامعه المصطفی العالمیه در سالن قدس مجتمع آموزش عالی امام خمینی اضافه کرد: باید وادی تعلیم را با وادی تربیت عجین بدانیم همان طور که نباید خود را دارای علم مطلق بدانیم.



تحریری ابراز داشت: همین که حضرت موسی(ع) تصور کرد که دارای علم زیادی است خداوند حضرت خضر را فرستاد تا او خضوع کند.



حضرت ابراهیم؛ صاحب علم حقیقی



استاد اخلاق حوزه گفت: حضرت ابراهیم(ع) به علم حقیقی ای دست یافت که توانست در مقابل شرک و کفر بایستد و بتها را نابود سازد.



وی ادامه داد: همان طور که سیره بزرگان ما بوده همواره باید خاضع درگاه الهی و اولیاء او باشیم و ملتمسانه طلب علم کنیم تا آنها هم به ما عنایت کنند همان طور که در سیره استاد مطهری مشاهده می کنیم.



ارادت و خضوع در برابر اهل بیت(ع)؛ شیوه بزرگان علمی



تحریری بیان کرد: وی مقید و ملتزم به ابراز ارادت به اهلبیت(ع) بود و این راه و روش بزرگانی است که تاثیرگذار بوده اند.



استاد اخلاق جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به سوره کوثر که درباره حضرت فاطمه(س) نازل شده است خاطرنشان ساخت: حضرت زهرا خیر کثیر و کوثر است و نشانه آن اتصال ایشان به علم نبوت و به خاندان ولایت است.



حضرت زهرا(س) مفتون به علم لدنی و الهی بود



وی با بیان اینکه حضرت زهرا(س) مفتون به علم لدنی و الهی است اضافه کرد: یکی از دلایلی که باعث شده تا نام فاطمه بر آن حضرت گذاشته شود ناشی از همین علم و حکمتی است که خدا در وجود او نهاده است.



تحریری با تاکید بر اینکه علم حضرت زهرا(س) از نوع علمی که در ذهن ما وجود دارد نیست ابرازداشت: کسانی که خداوند در قرآن از آنها با عنوان صاحبان علم یاد می کند دارای درجات بالای معنوی هستند که حقیقت علمشان در آخرت شکوفا خواهد شد.



وی افزود: علم حقیقی آن است که در دل وجان انسان و از حقیقت منشا بگیرد در غیر این صورت در بزنگاهها و مسایلی که در زندگی برای انسان پیش می آید موثر نخواهد بود.



قوت در استدلال؛ ویژگی بارز مطهری



استاد اخلاق حوزه علمیه تصریح داشت: از ویژگیهای استاد مطهری این بود که ایمان و عمل صالحش به او قوتی داده بود که در مقابل انحرافات با سلاح علمی بایستد و مبارز هم بطلبد و پاسخهای مستدل به سئولات بدهد.



وی اظهارداشت: عالم حقیقی آن کسی است که خودش را از دنیا و زرق و برق و تجملات آن رها کرده باشد و در پرتو این رهایی بتواند دیگران را هم به مسیر هدایت و دوری از دنیای مذموم ترغیب و هدایت کند.



بساط تعلیم بدون تربیت نخواهد بود



آیت الله تحریری در خاتمه ابرازداشت: بساط تعلیم بدون تربیت نخواهد بود و تفکیک این دو نشانه ضعف در تفکر است.