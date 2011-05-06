به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد باقر تحریری ظهر پنجشنبه در هفدهمین اجلاسیه استادان جامعه المصطفی العالمیه در سالن قدس مجتمع آموزش عالی امام خمینی اضافه کرد: باید وادی تعلیم را با وادی تربیت عجین بدانیم همان طور که نباید خود را دارای علم مطلق بدانیم.
تحریری ابراز داشت: همین که حضرت موسی(ع) تصور کرد که دارای علم زیادی است خداوند حضرت خضر را فرستاد تا او خضوع کند.
حضرت ابراهیم؛ صاحب علم حقیقی
استاد اخلاق حوزه گفت: حضرت ابراهیم(ع) به علم حقیقی ای دست یافت که توانست در مقابل شرک و کفر بایستد و بتها را نابود سازد.
وی ادامه داد: همان طور که سیره بزرگان ما بوده همواره باید خاضع درگاه الهی و اولیاء او باشیم و ملتمسانه طلب علم کنیم تا آنها هم به ما عنایت کنند همان طور که در سیره استاد مطهری مشاهده می کنیم.
ارادت و خضوع در برابر اهل بیت(ع)؛ شیوه بزرگان علمی
تحریری بیان کرد: وی مقید و ملتزم به ابراز ارادت به اهلبیت(ع) بود و این راه و روش بزرگانی است که تاثیرگذار بوده اند.
استاد اخلاق جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به سوره کوثر که درباره حضرت فاطمه(س) نازل شده است خاطرنشان ساخت: حضرت زهرا خیر کثیر و کوثر است و نشانه آن اتصال ایشان به علم نبوت و به خاندان ولایت است.
حضرت زهرا(س) مفتون به علم لدنی و الهی بود
وی با بیان اینکه حضرت زهرا(س) مفتون به علم لدنی و الهی است اضافه کرد: یکی از دلایلی که باعث شده تا نام فاطمه بر آن حضرت گذاشته شود ناشی از همین علم و حکمتی است که خدا در وجود او نهاده است.
تحریری با تاکید بر اینکه علم حضرت زهرا(س) از نوع علمی که در ذهن ما وجود دارد نیست ابرازداشت: کسانی که خداوند در قرآن از آنها با عنوان صاحبان علم یاد می کند دارای درجات بالای معنوی هستند که حقیقت علمشان در آخرت شکوفا خواهد شد.
وی افزود: علم حقیقی آن است که در دل وجان انسان و از حقیقت منشا بگیرد در غیر این صورت در بزنگاهها و مسایلی که در زندگی برای انسان پیش می آید موثر نخواهد بود.
قوت در استدلال؛ ویژگی بارز مطهری
استاد اخلاق حوزه علمیه تصریح داشت: از ویژگیهای استاد مطهری این بود که ایمان و عمل صالحش به او قوتی داده بود که در مقابل انحرافات با سلاح علمی بایستد و مبارز هم بطلبد و پاسخهای مستدل به سئولات بدهد.
وی اظهارداشت: عالم حقیقی آن کسی است که خودش را از دنیا و زرق و برق و تجملات آن رها کرده باشد و در پرتو این رهایی بتواند دیگران را هم به مسیر هدایت و دوری از دنیای مذموم ترغیب و هدایت کند.
بساط تعلیم بدون تربیت نخواهد بود
آیت الله تحریری در خاتمه ابرازداشت: بساط تعلیم بدون تربیت نخواهد بود و تفکیک این دو نشانه ضعف در تفکر است.
قم - خبرگزاری مهر: استاد اخلاق حوزه علمیه قم گفت: علم بدون تربیت ممکن نیست و علم حقیقی علمی است که همراه با کشف حقایق عالم و همراه با تربیت باشد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد باقر تحریری ظهر پنجشنبه در هفدهمین اجلاسیه استادان جامعه المصطفی العالمیه در سالن قدس مجتمع آموزش عالی امام خمینی اضافه کرد: باید وادی تعلیم را با وادی تربیت عجین بدانیم همان طور که نباید خود را دارای علم مطلق بدانیم.
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