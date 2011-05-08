بهرام صناعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پاییز سال گذشته 30 درصد بارندگی کشور محقق شد گفت: بارش باران در زمستان در بیشتر نقاط کشور از حد نرمال بالاتر بود و توانست 70 درصد کم بارشی را در بیشتر نقاط کشور جبران کند اما بارندگی کل کشور 20 درصد از حد نرمال پایین تر است.

معاون وزیر راه با بیان این که هشت استان نتوانستند خشکسالی را که در دو سال زراعی گذشته رخ داده است جبران کنند، گفت: بوشهر، قم، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، فارس، ایلام و خوزستان تقریبا پاییز و زمستان خشک و کم بارانی داشتند و امسال نیز نتوانستند این کاهش باران راجبران کند و بارندگی ها 10 تا 15 درصد نسبت به میانگین بلند مدت کاهش داشته است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این کمبود بارش سبب جیره بندی آب در فصل تابستان می شود گفت: با توجه به تعداد سدهایی که احداث شده و ذخایر خوبی آبی اگر استفاده از آب مدیریت شود با کمبودی روبرو نمی شویم.